E-Work Faenza a testa altissima, al PalaBubani vince la Gesam Lucca: 84-89 il finale

Nel recupero della tredicesima giornata la E-Work Faenza affronta la sorpresa del campionato, una Gesam Lucca tornata ad alti livelli. Ed è una sfida combattutissima, una partita meravigliosa che vede Faenza lottare per 40 minuti contro una grande Lucca ma i dettagli fanno la differenza per la Gesam che porta a casa la partita.

La partita - Inizio forte per entrambe le squadre che cercano l’area pitturata con due delle loro migliori giocatrici, Davis e Dietrick. Lucca parte forte con ottime percentuali ma Faenza replica colpo su colpo e la partita prende fisicità. A metà quarto è +6 per Lucca. Faenza aumenta la difesa dopo il timeout e in attacco prova a mettersi in ritmo con un break di 5-0 riportandosi a contatto per poi portarsi per la prima volta in vantaggio sul 15-14 costringendo al timeout Lucca. Il primo quarto si chiude con il buzzer di Lucca che ritorna in vantaggio 20-21.

La seconda frazione con i primi due punti della sfida e del quarto per Kantzy, le neo arrivata che cerca continuità negli schemi manfredi. Faenza commette ancora errori di distrazione che fanno regalare punti in contropiede a Lucca ma offensivamente parlando ha ritmo la squadra di Ballardini con una buona Castello.

La partita è equilibratissima e Faenza continua a spingere sull’acceleratore grazie a un ottimo approccio difensivo. Coach Andreoli prova a mettere qualche sassolino nell’ingranaggio offensivo di Faenza inserendo una zona a fronte pari. Faenza non si fa intimorire con una Davis in versione assitwomen e a termine del primo tempo è 41 pari.

La seconda parte di gara si apre con Wiese che riparte con il suo step back da tre punti per una giocatrice di alta categoria. Faenza entra con la stessa testa del primo tempo e i possessi ritornano a solo uno di vantaggio per Lucca. La tripla di Natali prova a dare uno strappo a Lucca e Miccoli prova a seguirla portando Lucca sul +7. Primo momento delicato del secondo tempo per L’E-Work che prova a cambiare il quintetto per creare nuove soluzioni offensive. Le bianconere tornano velocemente a contatto, Parmesani ricaccia Faenza a meno 8 ma una giocata da cinque punti riporta l’E-Work a un possesso. Ci aspetta un ultimo quarto intensissimo. Lucca chiude avanti il terzo quarto 60 a 63.

Parmesani continua il suo momento on fire per iniziare l’ultima frazione. Kantzy e Cupido sono un asse importante per Faenza in questo secondo periodo della sfida. La partita è bellissima e Faenza è una furia che grazie alla metà campo difensiva si riporta in vantaggio. I dettagli faranno la differenza in questo finale e Faenza deve essere brava a reggere mentalmente una sfida fisicamente molto dispendiosa. Cupido dall’angolo impatta a 76, un’altra grande partita per Rosa. Ma Wiese con un 5-0 personali porta Lucca sul più 5 a 180 secondi dal termine. Faenza non perde le energie ed è meno uno a 2 minuti dalla fine. Il ferro sputa il semigancio del vantaggio e Miccoli la chiude con la bomba centrale a un minuto al termine. Faenza esce a testa altissima contro una squadra quale è Lucca. Lucca vince

Il tabellino ufficiale di E-Work Faenza-Gesam Lucca 84-89

E-Work Faenza: Pallas 9, Schwienbacher 7, Cupido 25, Castello 4, Davis 13, Cappellotto 0, Morsiani 8, Policari 3, Manzotti N.E., Kantzy 13, Porcu 2

Gesam Lucca: Natali 8, Dietrick 14, Kaczmarczyk 4, Miccoli 18, Wiese 25, Azzi NE, Parmesani 16, Gianolla 2, Valentino NE, Gilli 0, Frustaci 2