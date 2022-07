E-Work Faenza, Giovanni Sferruzza sarà l'Assistant Coach della prima squadra

Fresco di scudetto Under 19 eccellenza e Vicecampione Under 17 eccellenza maschile con la società della Stella azzurra arriva il primo grande cambiamento per lo staff del Faenza Basket Project.

Giovanni Sferruzza, giovane ma con alle spalle una carriera invidiabile sarà il nuovo Assistant Coach della prima squadra, allenatore della serie C e del settore giovanile.

Oltre alla recente esperienza alla Stella Azzurra, in cui era vice allenatore della serie A2 maschile e allenatore del settore giovanile, Sferruzza è stato responsabile tecnico anche del settore femminile, guidando la squadra di Serie B alla vittoria del campionato e alla qualificazione agli spareggi di A2.

“Sono molto contento di entrare a far parte di questa società e confrontarmi con una nuova realtà - le prime parole del nuovo Assistant Coach - Il mio obbiettivo personale è di riuscire a mettere al servizio della prima squadra il mio entusiasmo e la mia esperienza maturata finora e a dare una spinta al settore giovanile per arrivare a far crescere i ragazzi e le ragazze in un ambiente sempre più competitivo".

"Sono rimasto piacevolmente impressionato - conclude - dall’accoglienza che il club ha dimostrato nei miei confronti e non vedo l’ora di iniziare a lavorare in palestra.”