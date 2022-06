Serie A1 femminile, nuovo colpo di Faenza: ecco Klaudia Niedzwiedzka

Continua a prendere forma il roster per la nuova stagione della E-Work Faenza. Il club faentino, con una nota di stampa, ha annunciato l'arrivo della seconda straniera comunitaria. Si tratta di Klaudia Niedzwiedzka ala forte di 186 centimetri, classe 1998 pronta a portare tutta la sua fisicità e la mano delicata a disposizione della squadra.

Nelle ultime stagioni disputate con la maglia di Lublino la nuova atleta delle faentine ha tirato con il 50% da due e quasi il 30% da tre. Dopo aver concluso la stagione a Cagliari ora affronterà la sua prima stagione nel campionato di massima serie italiano.

Klaudia Niedzwiedzka ha vestito la maglia della Nazionale polacca dall’Under 16 all’Under 20 partecipando ai campionati Europei di categoria. Sui propri profili social la nuova atleta della E-Work si definisce "una lunga a cui piace tirare da tre e correre in contropiede, e se c’è da lottare non si tira indietro"

"L’estate è ancora lunga, ma noi non vediamo l’ora di ricominciare - conclude la nota della Faenza Basket Project - Il roster è quasi completato.. Ci vediamo in campo Klaudia.. e benvenuta in famiglia"