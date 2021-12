Serie A1 femminile, rinviata la partita tra Faenza e Lucca del 2 gennaio

Con una nota comparsa sul proprio sito ufficiale la E-Work Faenza Basket Project comunica che il match contro la Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca è rinviato a data da destinarsi.

Il motivo, si legge nella nota, è legato ad un "un caso di positività al coronavirus Covid-19 nel gruppo squadra". Evento che ha comportato la quarantena preventiva per tutta questa settimana per l'intero roster, i tecnici e lo staff.

La partita, valida per la tredicesima giornata del giorone di andata del campionato di Serie A1 di basket femminile, in programma al PalaBubani per il 2 gennaio, palla a due alle ore 18:00, viene quindi annullata e rinviata.

Nella stessa nota la E-Work Faenza Basket Project ringrazia la Società di Lucca per il supporto, la condivisione e la grande sportività dimostrata in questo particolare frangente.