Serie A1 Femminile, Faenza lotta e resiste ma la vittoria va a Ragusa: 66-78 il risultato finale

L’E-Work Faenza perde contro la quotata Passalacqua Ragusa sul parquet del PalaBubani nel match valido per la decima giornata del campionato di Serie A1 di basket famminile. Ma cede solo al termine di un partita in grande equilibrio, almeno per i primi 25 minuti, una partita che ha visto la squadra ospite firmare il break decisivo a cavallo tra il terzo e quarto periodo.

La partita - Buon avvio di gara dell’E-Work, che cerca di tenere alto il ritmo offensivo, ispirata dalle giocate di Morsiani e Davis. L’americana sfrutta il vantaggio fisico che si trova negli accoppiamenti difensivi con Kacerik e Santucci, mentre il capitano punisce prima da oltre l’arco e poi con il piazzato dall’angolo. Dall’altra parte è Asia Taylor la protagonista, ma Recupido è costretto al primo timeout a 3′ dal termine, col punteggio sul 15-12 in favore dell’E-Work. Ragusa non riesce ad ordinare le idee dal punto di vista offensivo, perdendo ben 6 palloni nei primi 10 minuti di gioco, mentre Faenza sembra avere l’atteggiamento giusto e l’appoggio di Llorente vale il 24-19 a fine quarto.

Nel secondo quarto la tripla di Policari vale il massimo vantaggio delle padrone di casa sul +8, ma Taylor non ci sta e firma un mini-break di 4-0 in favore delle iblee, che convincono Ballardini a chiamare il primo timeout di serata per le bianconere (27-23). Le siciliane bloccano l’attacco romagnolo con la loro difesa a zona e riducono il divario toccando il +3 (29-32) con i liberi della neo-arrivata Sherise Williams (ex Akronos Moncalieri). Le due squadre vanno all’intervallo col punteggio sul 33-34.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga ancora. Kuier segna da oltre l’arco, Policari risponde con la stessa moneta per Faenza. Ragusa tenta un primo allungo e colpisce ancora da 3 con Romeo e Tagliamento, ma l’E-Work prova a restare aggrappata con i rimbalzi ed i canestri di Pallas (43-50 al 26′). Awak Kuier diventa la protagonista assoluta del match, miglior realizzatrice a quota 14 ed il vantaggio ospite si allarga fino al +12, 50-62)su cui si chiude la terza frazione.

E’ ancora la numero 34 a colpire da oltre l’arco in apertura di quarto periodo, ma stavolta Faenza risponde con la tripla di Giulia Manzotti (53-65). Ragusa allunga anche fino al +16, con la seconda tripla di serata di Kacerik che vale il massimo vantaggio neroverde. L’E-Work tenta un’ultima reazione, guidata dalle sue migliori realizzatrici di serata, vale a dire Policari e Morsiani.

Si entra negli ultimi 180 secondi di gioco con Cupido che in penetrazione firma il -13. Sull’altro lato del campo Asia Taylor è costretta a lasciare il parquet per un problema alla caviglia destra. Le padrone di casa provano a ricucire lo strappo, con i primi due punti di serata di Cappellotto ma servono solo a fissare il punteggio sul 66-78. Top scorer ed MVP del match Awak Kuier che chiude il tabellino con 22 punti e 7 rimbalzi.

Il tabellino ufficiale di E-Work Faenza-Passalacqua Ragusa 66-78. Parziali: 24-19; 9-15; 17-28; 16-16

E-Work Faenza: Schwienbacher 1, Pallas 8, Morsiani 11, Cupido 4, Policari 10, Davis 10, Cappellotto 2, Manzotti 8, Llorente 7, Castello 2, Porcu 3

Passalacqua Ragusa: Romeo 10, Kacerik 10, Taylor 12, Tagliamento 12, Kuier 22, Consolini N.E., Williams 2, Bucchieri N.E., Santucci 6, Ostarello 4