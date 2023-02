Serie A1 femminile, la E-Work Faenza cede alla forza del Famila Schio

Squadra in casa

Il Famila Wuber Schio passa sul parquet della E-Work Faenza, non senza qualche problema nell'orchestrare la fuga decisiva, che arriva fattivamente nella seconda metà di gioco dopo i primi 20' costantemente in doppia cifra di vantaggio.

Al PalaBubani finisce 70-89, top scorer del match Mabrey con 19 punti. Faenza, in attesa di Campisano in arrivo proprio da Schio, con una gara caparbia in cui spiccano i 14 di Hinriskdottir dalla panchina e la doppia cifra di Georgieva

La partita - Sfida equilibrata nei primi due minuti (5-5 segnato da Cupido) ma arriva poi la sgasata di Mabrey che segna 10 punti (con 2 triple) e serve due assist per il 5-17 orange. Faenza torna a segnare al 6’ con Kunaiyi ma ancora Mabrey colpisce dall’arco per il massimo vantaggio sul +13.

Baldi e Hirinksdottir tengono l’E-Work in linea di galleggiamento grazie anche ad un buon lavoro a rimbalzo: 17-26 alla prima sirena.

Le triple di Verona e Zahui provano a ricacciare le avversarie che, però, si scrollate un po’ di ruggine di dosso e giocano ora con più fiducia: Georgieva, Policari e Hirinksdottir puniscono dalla distanza e le padrone di casa inseguono ora solo di 4 lunghezze.

Dopo la girandola di cambi, Dikaioulakos rimette sul parquet lo starting five che, con Ndour e Howard, ritrova la doppia cifra di vantaggio: 42-52 alla pausa lunga.

Nel mezzo Verona e Kunaiyi spendono il loro 3° fallo personale. Terribile rientro di Ndour che commette in rapida successione due falli raggiungendo quota 4. Nel mentre Mabrey e Howard forzano tiri con inusuale scarsa mira e Schio rimane avanti solo di 10 punti dopo altri 5 minuti di gioco.

Poi Mabrey, Verona e Zahui confezionano il nuovo massimo vantaggio sul 50-67 ma il finale è tutto romagnolo: 7-0 con la firma finale di Moroni che riporta l’E-Work sul 59-67.

La gara si decide a inizio ultimo quarto: triple di Penna e Zahui (entrambe poco in ritmo), canestro di Howard e gioco da tre punti di Bestagno; Schio in un amen scappa a +21.

Faenza torna a segnare con Kunaiyi solo al 35’ a partita ormai decisa.

Il gioco continua ad essere molto nervoso e spezzettato da tanti viaggi in lunetta mentre Ndour e Kunaiyi lasciano il campo con 5 falli. Finisce 70-89 con un brivido per Keys che cade male in una lotta a rimbalzo ma c’è solo tanto spavento e una semplice botta.

Il tabellino di E-Work Faenza - Famila Wuber Schio 70 - 89 (17-26, 42-52, 59-67, 70-89)

E-WORK FAENZA: Franceschelli*, Kunaiyi-Akpanah* 7 (3/8 da 2), Moroni 7 (1/4, 1/4), Cupido* 11 (3/3, 1/2), Policari 7 (2/3, 1/6), Georgieva 10 (2/3, 2/3), Hinriksdottir 14 (3/8, 1/4), Baldi* 11 (4/6, 1/4), Egwoh, Davis* 3 (0/2, 1/2) Allenatore: Ballardini S.

Tiri da 2: 18/37 - Tiri da 3: 8/27 - Tiri Liberi: 10/16 - Rimbalzi: 34 18+16 (Kunaiyi-Akpanah 17) - Assist: 11 (Moroni 4) - Palle Recuperate: 4 (Kunaiyi-Akpanah 1) - Palle Perse: 13 (Kunaiyi-Akpanah 7) - Cinque Falli: Kunaiyi-Akpanah

FAMILA WUBER SCHIO: Mabrey* 19 (3/6, 3/9), Bestagno 9 (1/1 da 2), Sottana, Verona* 9 (1/5, 2/3), Howard* 10 (2/4, 2/4), Crippa, Keys* 8 (3/3 da 2), Penna 10 (2/2, 2/3), Zahui Bazoukou 14 (4/5, 2/3), Ndour Gueye* 10 (4/5 da 2) Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 20/31 - Tiri da 3: 11/23 - Tiri Liberi: 16/24 - Rimbalzi: 32 10+22 (Mabrey 5) - Assist: 17 (Verona 5) - Palle Recuperate: 7 (Keys 3) - Palle Perse: 11 (Mabrey 2) - Cinque Falli: Ndour Gueye Arbitri: Martellosio M., Perocco A., Consonni C.