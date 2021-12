Serie A1 femminile, Santo Stefano sul parquet per la E-Work Faenza

Festa di Santo Stefano sul parquet per l’E-Work Faenza di coach Simona Ballardini, che nella giornata del 26 dicembre fa visita al Fila di San Martino di Lupari. Seconda trasferta consecutiva per le bianconere, che proveranno a ripartire da quanto di buono fatto vedere nella ripresa del match di Campobasso, dove Faenza ha reagito con grande orgoglio alla sfuriata molisana del secondo quarto, che di fatto ha deciso la sfida.

Trasferta importante dunque per Morsiani e compagne, contro un’avversaria che non ha ancora trovato una grande continuità di risultati in questa stagione e che è reduce dal ko interno contro Le Mura Lucca nell’ultima uscita del campionato di Serie A1, risultato che ha tiene le giallonere ferme con una statistica di 5 vittorie all’ottavo posto della classifica.

Ad anticipare i temi del match ci pensa, con una dichiarazione alla pagina facebook della Basket Project, coach Simona Ballardini: “Sicuramente si tratta di una partita complessa, sia per la forza di San Martino, sia per il periodo in cui viene, in mezzo alle feste non è mai semplice rimanere concentrati , non per questione di professionalità, ma perché sono sempre giorni in cui magari si vuole cercare di stare insieme alle proprie famiglie".

"Proprio per questo motivo - sottolinea la Coach - dobbiamo essere ancora più determinate per cercare di fare qualcosa di grande. San Martino è una squadra forte e completa, dove ogni giocatrice porta il suo mattoncino, hanno molta carica ed energia come tutte le squadre di Serventi, che incontrerò con piacere.”

Palla a due in programma alle ore 18, dirigono l’incontro i signori Nuara, Pallaoro e Morassutti. Diretta su LBF Tv, canale ufficiale della Legabasket Femminile.