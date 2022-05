Serie A1 femminile, Licia Schwienbacher lascia l'E-Work Faenza

Per la E-Work Faenza è tempo di un nuovo saluto. Dopo 6 stagioni in maglie faentina, Licia Schwienbacher, una delle colonne portanti del roster e protagonista della cavalcata dalla serie B alla serie A1 con le relativa salvezza nell'ultima stagione lascia il club.

Lo comuniuca la Faenza Basket Project in una nota di stampa. "Ciao Licia - si legge nel comunicato - hai sposato il nostro progetto fin dal primo giorno dando anima e cuore per questa maglia e noi possiamo solo che ringraziarti. Sei cresciuta, sei inciampata e ti sei rialzata. Sei diventata la giocatrice che ora può voltare pagina e noi ti auguriamo solo il meglio. Faenza sarà per sempre una seconda famiglia per te e tu farai per sempre parte di questo piccolo capitolo di storia che abbiamo scritto insieme"