Nuovo ingresso nel roster della E-Work Faenza: da Umbertide arriva Beatrice Baldi

Faenza-Umbertide andata e ritorno, è questo in sintesi il percorso di Beatrice Baldi che, dopo due anni nella squadra umbra, torna in Romagna per tornare a vestire la canotta della E-Work Basket Project Faenza.

Due anni che l’hanno vista protagonista di stagioni stupende, fino all'ultima nella quale è arrivata fino alla finale playoff, finale che ha visto al PF Umbertide sconfitta dalla Bruschi San Giovanni Valdarno.

Beatrice Baldi nella stagione appena conclusa ha viaggiato a 10 punti di media conditi da 8 rimbalzi e 14 di valutazione. Sicuramente due anni di grandissima crescita per la lunga classe 2000 che ora è pronta per tornare e mettersi in gioco nella massima serie.

“La mia precedente esperienza a Faenza fu interrotta dalla pandemia - dichiara al sito ufficiale del club - Mi dispiace aver lasciato le cose a metà. Ritengo sia giusto ripartire da qui per la mia prima esperienza nella massima serie, visto che mi ero trovata bene e conosco già l’ambiente faentino".

"Da questo anno mi aspetto una crescita complessiva - conclude la Baldi - Dopo gli anni di maturazione nel campionato di Serie A2 voglio misurarmi con le atlete della Serie A1”