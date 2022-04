Serie A1 femminile, il PalaBubani pronto a riaccogliere la E-Work Faenza

Il ritorno della capienza al 100%. Questa è la prima importante notizia alla vigilia dell’ultima di campionato al Bubani contro San Martino di Lupari (palla a due domani ore 20:30). Faenza ritorna in campo dopo 15 giorni di stop dovuti al weekend di Coppa Italia. Una pausa che è servita alla squadra di coach Ballardini dopo un periodo intenso di gare, 6 nelle due settimane precedenti allo stop. In palio due punti importanti per entrambe le squadre per il piazzamento in classifica in vista della loro seconda fase di stagione.

Il primo verdetto del campionato è arrivato poche ore fa con la sconfitta di Empoli a San Martino e la matematica retrocessione in A2 del club toscano. Faenza ha ancora da definire la griglia playout e chiudere al meglio non vuole solamente dire avere il fattore campo a favore, ma anche arrivare a una condizione fisica e mentale migliore rispetto alle contender.

San Martino, dopo aver centrato l’ottimo traguardo dei playoff dopo una stagione tutt’altro che facile visti i grandi infortuni, vuole continuare la sua crescita e soprattutto dare spazio alle giovani giocatrici del settore giovanile fondamentali per far rifiatare una squadra che dovrà gestire al meglio le energie nell’ultima parte del campionato.

Queste alcune dichiarazioni del coach alla vigilia: “Fondamentale arrivare in forma nell’ultima parte di stagione. Stiamo lavorando su questo aspetto con tutto lo staff e i preparatori atletici. Nelle ultime due partite voglio che la squadra continui a dimostrarmi quello che ho visto nell’ultimo periodo: dare il massimo, fare la nostra difesa e imparare a leggere l’avversario. Giocheremo con una grande intensità e mentalità, queste due sfide ci insegneranno molto in vista del nostro obiettivo. La costanza mentale e l’intensità che metteremo in campo saranno due aspetti fondamentali in vista delle sfide che avremo ai Playout.“

Palla a due in programma alle ore 20.30 al PalaBubani, con la direzione della gara che è stata affidata ai signori Boscolo, Lanciotti, Pellegrini. Diretta della sfida su LBF Tv, canale ufficiale della Legabasket Femminile.