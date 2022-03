E-Work Faenza, di nuovo al PalaBubani: match chiave contro l'Akronos Moncalieri

Dopo la vittoria al cardiopalma di sabato sera contro la Dinamo, Faenza ritorna subito in campo. Arriva una sfida salvezza chiave per entrambe le squadre. Domani sera alle 20:30 al Bubani L’E-Work scenderà in campo per il recupero della 14esima giornata contro Moncalieri. Saranno 40 minuti di fuoco per due punti importantissimi.

Moncalieri vinse all’andata per 58 a 52 nell’opening day del campionato. Ma questa sfida che si presenta al Bubani parla di due squadre totalmente diverse rispetto alla sfida di ottobre: le piemontesi arrivano alla sfida dopo la brutta sconfitta casalinga contro Empoli. Una partita no per le gialloblu che non sono mai riuscite ad entrare in partita.

Attenzione all’esordio di Vanloo, il playmaker belga di grande esperienza appena arrivata a Moncalieri per dare uno sprint importante alla squadra neo promossa per centrare l’obiettivo salvezza. Faenza è in buon periodo di forma. Il Bubani, grazie anche al grande supporto del pubblico, sta cercando di ritornare un fortino anche in serie a1 e la squadra di coach Ballardini sa che molto del suo obiettivo passa dalle mura amiche.

Queste alcune dichiarazioni del coach alla vigilia: “Partita importante per noi come tutte quelle che ci attendono. Pretendo, come le ragazze hanno dimostrato nel secondo tempo contro Sassari, che la mia squadra abbia la giusta intensità, grinta e voglia di vincere. Così dobbiamo affrontare tutte le sfide, chiunque abbiamo come avversario".

E ancora: "Domani c’è Moncalieri che giocherà con Vanloo playmaker molto forte della nazionale belga, conosciamo bene il suo valore. A prescindere da chi abbiamo difronte la mentalità della squadra deve essere intensa sia in attacco sia in difesa con la massima concentrazione sia fisica che mentale.”

Palla a due in programma alle ore 20.30 al PalaBubani, con la direzione della gara che è stata affidata ai signori Dionisi Alessio, Frosolini Irene e Marzulli Marco. Diretta della sfida su LBF Tv, canale ufficiale della Legabasket Femminile.