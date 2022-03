E-Work Faenza a caccia di punti salvezza, al PalaBubani arriva la Geas Sesto San Giovanni

Tempo di riscatto per l’E-Work Faenza dopo la brutta prestazione in Sicilia contro Ragusa. Si torna in campo subito per il recupero contro il Geas Sesto San Giovanni. Sfida storica perchè torna al Bubani una società che ha fatto la storia della pallacanestro femminile. Palla a due alle ore 18:30, biglietteria aperta dalle 17:30.

All’andata vinsero le rossonere ma le due squadre che si affronteranno domani saranno totalmente cambiate rispetto alla sfida in terra lombarda. In palio due punti chiave per Faenza in chiave salvezza e per Geas in chiave playoff.

Nella squadra di Coach Zanotti, ancora assenti di Graves, hanno dato filo da torcere alla Reyer nell’ultimo incontro costringendo le campionesse d’Italia a portarla a casa solo nei minuti finali. Ottima prestazione per Crudo e Trucco. Faenza vuole la terza vittoria consecutiva in casa e vuole tornare a correre e a lottare come successo nelle ultime sfide del Bubani.

Sarà una settimana importante per le manfrede che torneranno nuovamente in campo al Bubani sabato contro Campobasso.

Queste alcune dichiarazioni di coach Simona Ballardini alla vigilia del match: “Geas ha cambiato molto dopo la perdita di Graves sotto canestro. Hanno modificato il loro assetto difensivo per sopperire a questa mancanza e sono state brave. Venezia ha fatto molta fatica contro di loro".

E ancora: "Sono una squadra fisica nelle esterne con lunghe mobili con tiro da fuori. Per noi deve essere una prova di maturità dove imporre il nostro ritmo di gioco sarà fondamentale per portare a casa la partita. Non sarà facile perché veniamo da un mese intenso di partite. Dobbiamo sfruttare la sfida al meglio cercando di portare a casa la vittoria per proseguire questa ultima parte di campionato al meglio delle nostre possibilità.”

Palla a due in programma alle ore 18.30 al PalaBubani, con la direzione della gara che è stata affidata ai signori Beneduce, Almerigogna e Caravita. Diretta della sfida su LBF Tv, canale ufficiale della Legabasket Femminile.