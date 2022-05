Serie A1 femminile, Simona Ballardini confermata alla guida di Faenza

Prima riconferma ufficiale in casa Basket Project Faenza, ed è ovviamente la conferma che tutti si aspettavano, quella della Coach protagonista dell'operazione salvezza. Dopo l’ottimo finale e la vittoria del playout contro la Costruzioni Italia Broni, sarà ancora Simona Ballardini a guidare la squadra faentina per la stagione 2022-2023.

“Voglio ripartire da dove abbiamo concluso - ha detto a caldo al sito ufficiale del club la Ballardini - Dall’atteggiamento e la mentalità avuta da metà campionato fino ai playout. Le ragazze si sono messe a disposizione e abbiamo avuto i primi risultati"

E ancora: " L’anno scorso è stata una stagione lunga e complicata, anche un po’ di “prova” per noi. Era tutto nuovo e l’abbiamo presa veramente come sfida. Quest’anno partiamo sapendo già cosa ci aspetta, sia dal punto di vista fisico, tecnico che societario. Siamo sicuramente più pronti. Non abbiamo pressioni ma tanta voglia di fare bene".

"Ci saranno nuovi innesti - sottolinea Ballardini - ma anche facce conosciute, cercherò di imprimere la mia idea di basket fin dal primo giorno. L’obbiettivo è quello di migliorarsi sempre e la società si sta muovendo in questo senso".

"Ringrazio le ragazze dell’anno scorso - conclude la Coach di Faenza - che hanno dato il massimo per questa maglia e si è visto! Auguro a tutte il meglio e di rivederci presto in campo"