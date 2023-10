Serie B Nazionale: Primo squillo dei Blacks. A Taranto arriva la prima vittoria stagionale

Reazione doveva esserci e reazione c’è stata. I Blacks conquistano a Taranto la prima vittoria in campionato, giocando una gara di grande attenzione e carattere, difendendo molto bene e tirando con buone percentuali, anche da tre punti. Un ottimo passo in avanti in vista del doppio confronto casalingo con Vicenza, attesa domenica al PalaCattani, e Lumezzane, in Romagna la settimana successiva. Un risultato ancora più prezioso se si pensa che è arrivato senza Tomasini, assente per un piccolo problema fisico, con la squadra che è stata brava a sopperire alla sua assenza.

Taranto parte forte portandosi sul 13-4, ma Faenza risponde alla grande grazie alla difesa, ricucendo subito il gap. Sotto canestro Aromando e Papa si fanno valere a suon di punti e rimbalzi, anche se il sorpasso lo firma Galassi con una tripla (22-19). Minuto dopo minuto i Blacks prendono in mano l’inerzia del match, non riuscendo però a respingere gli attacchi dei pugliesi, trascinati da Conte e da Thioune e così all’intervallo i faentini sono avanti soltanto di quattro lunghezze: 38-34.

La svolta arriva quando i Blacks alzano la pressione difensiva e la fotografia del match è la palla recuperata in difesa che regala il contropiede con cui Siberna segna il 47-39 poi ci pensa Vico a completare l’opera segnando la tripla del 50-39. La guardia concede poco dopo il bis dai 6.75 per il 57-44. I Raggisolaris non riescono però a dare il colpo del ko e così Taranto ritorna sotto approfittando di un piccolo calo di tensione dei faentini rosicchiando punti fino al 60-66. Niente di preoccupante, perché i rimbalzi conquistati, un canestro d’oro di Siberna e due triple di Vico chiudono i conti sul 74-62. La marcia dei Blacks verso l’alta classifica è ufficialmente iniziata.

CJ Basket Taranto 66 - Blacks Faenza 76 (19-16; 34-38; 49-57)

CJ BASKET TARANTO: Gigante ne, Montanaro ne, Valentini ne, Casanova 5, Conte 13, Fresno 6, Ragagnin 6, Lusvarghi ne, Thioune 17, Reggiani 15, Kovachev 2, Ambrosin 2. All.: Cottignoli

BLACKS FAENZA: Galassi 5, Papa 14, Siberna 13, Vico 17, Poggi 2, Ballarin ne, Petrucci 2, Aromando 18, Tomasini ne, Pastore 5. All.: Garelli