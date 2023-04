Serie A2, brutta sconfitta al PalaRadi di Cremona per la OraSi Ravenna

Finisce male, malissimo, per la OraSi Ravenna il quinto turno del girone salvezza della fase ad orologio del campionato di Serie A2 di basket maschile. Finisce male, malissimo, per via di una netta sconfitta, 83-65, per mano della Ferraroni Juvi Cremona.

Con questa sconfitta i ragazzi di Coach Lotesoriere restano fanalino di coda del girone e dovranno sudare le proverbiali sette camicie per venire a capo di una situazione decisamente complicata.

La partita - Equilibrio nel primo quarto con i padroni di casa che chioudono la frazione avanti di +3, 20-17 il parziale. Equilibrio anche nel secondo quarto con Cremona che allunga di altri due punti, 20-18 il parziale, ma con Ravenna che resta incollata al match.

Al minuto 20 il tabellone del PalaRadi recita Cremona 40, Ravenna 35. Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga la frazione che decide il match. La Ferraroni Juvi accelera e piazza un solco di +14, 28-14 il parziale che manda le formazioni al quarto decisivo sul 68-49.

Nel quarto finale la OraSi guidata da Bartoli e Vrankic tenta il recupero, ma Cremona tiene saldamente in mano la partita concedendo solo un mini recupero che fissa il punteggio sull'83-65 finale.

Il tabellino di Ferraroni Juvi Cremona - OraSì Ravenna 83-65 (20-17, 20-18, 28-14, 15-16)



Ferraroni Juvi Cremona: Ferdinando Nasello 16 (6/6, 1/1), Bryce Douvier 13 (4/6, 1/4), Niccolò Giulietti 12 (3/4, 2/3), Alessandro Amici 11 (0/1, 3/7), Eugenio Fanti 10 (3/6, 1/2), Luca Vincini 10 (4/8, 0/0), Davide Reati 9 (1/1, 2/3), Alfredo Boglio 2 (1/2, 0/1), Marko Milovanovic 0 (0/0, 0/0), Leonardo Beghini 0 (0/0, 0/0), Tommy Pianegonda 0 (0/0, 0/0), Trevon Allen 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 15 - Rimbalzi: 32 6 + 26 (Bryce Douvier 10) - Assist: 21 (Ferdinando Nasello, Eugenio Fanti 5)



OraSì Ravenna: Vittorio Bartoli 13 (4/8, 0/2), Josip Vrankic 13 (5/7, 0/0), Federico Bonacini 10 (5/9, 0/2), Kendall Anthony 9 (2/4, 1/4), Nicola Giordano 7 (3/4, 0/2), Danilo Petrovic 5 (1/2, 1/3), Bernardo Musso 4 (2/2, 0/5), Tommaso Oxilia 4 (2/5, 0/1), Ivan Onojaife 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Allegri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 13 - Rimbalzi: 24 8 + 16 (Vittorio Bartoli, Federico Bonacini 5) - Assist: 12 (Tommaso Oxilia 5)