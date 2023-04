Serie A2, niente da fare per l'OraSi nella trasferta di Casale Monferrato

Squadra in casa

Squadra in casa Casale Monferrato

La OraSì Ravenna esce battuta, 87-75 il finale, nella trasferta di Casale Monferrato contro la NoviPiù. Ravenna lotta per tre quarti nonostante l’assenza chiave di Vrankic, ma come nella gara di settimana scorsa il quarto quarto è fatale alla squadra di Coach Lotesoriere, che incassa proprio in apertura di ultima frazione il decisivo 12-0 di parziale.

Tra i giallorossi doppia cifra per Anthony (18 punti), Musso (17), Bartoli (15 con 9 rimbalzi) e Petrovic (14), ma gli 87 punti subiti sono troppi per una squadra con rotazioni ridotte all’osso, con il solo Oxilia (8) a portare canestri dalla panchina.



La partita - Nonostante il canestro iniziale di Martinoni, Petrovic ed Anthony firmano il primo allungo. Sul 4-11 coach Stefano Comazzi chiama il primo timeout. Anche Musso pare in giornata. Il canestro di Valentini è un tappo che fa esplodere la tanta voglia di rivalsa. Martinoni-Leggio accorciano il gap. Tripla di Justice, stoppatona di Carver. Primo quarto che si chiude sul 17-17.

Justice mette la freccia, Musso risponde con la stessa moneta. I due cominciano a sfidarsi da fuori. Carver firma il +6 e Ravenna chiama timeout. Si lotta al rimbalzo, qualche errore di troppo al tiro. Martinoni e Oxilia bel botta e risposta. Il canestro di Carver chiude i conti sul 38-33.

Si riparte sempre con un Martinoni ispirato. Musso non ci sta: 40-35. Justice dalla lunetta vola sul +9 ma c’è il ritorno di Ravenna che è più che viva. Break firmato Bartoli, poi Sarto si riscatta con una tripla da lontanissimo. Martinoni per il 51-47.

Poi Anthony che in questa fase segna sempre impatta sul 51-51 e poi sull’azione successiva trova il controsorpasso. Il timeout della Novipiù rimette a posto le cose. Un contropiede di Justice e la tripla di Formenti chiudono di fatto il quarto sul 60-58.

2/2 dalla lunetta di Justice che poi va a tirare il fiato qualche minuto in panchina. Momento d’oro di Leggio, che prima fa 3/3 ai liberi e poi dalla linea dei tre punti mette a segno il pesantissimo 67-58. È lo spartiacque del match. Petrovic e Musso non mollano, ma il distacco inizia a consolidarsi sulla doppia cifra. Justice ai liberi, Bartoli e Musso di orgoglio a 10” dalla fine. Il canestro di Martinoni in uscita dal timeout vale il 87-75 finale.

Il tabellino: Novipiù Monferrato Basket – OraSì Ravenna 87- 75 (17-17, 21-16, 22-25, 27-17)

Novipiù Monferrato Basket: Alvise Sarto 9 (0/1, 3/4), Quinn Ellis N.E. (0/0, 0/0), Aaron Carver 12 (6/8, 0/0), Lorenzo Mele N.E. (0/0, 0/0), Luca Valentini 4 (1/4, 0/1), Matteo Formenti 6 (0/1, 2/3), Niccolò Martinoni (C) 22 (10/14, 0/0), Matteo Ghirlanda N.E. (0/0, 0/0), Karl Marcus Poom 0 (0/0, 0/0), Gianmarco Leggio 10 (2/5, 1/3), Kodi Justice 24 (8/12, 1/6)

OraSì Ravenna: Kendall Anthony 18 (6/14, 1/4), Nicola Giordano 0 (0/0, 0/1), Bernardo Musso (C) 17 (7/9, 1/4), Vittorio Bartoli 15 (5/8, 0/1), Tommaso Oxilia 8 (4/4, 0/1), Ivan Onojaife 0 (0/0, 0/0), Tommaso Galletti N.E. (0/0, 0/0), Nicola Giovanelli N.E. (0/0, 0/0), Danilo Petrovic 14 (4/6, 2/3), Federico Bonacini 3 (0/3, 1/6)