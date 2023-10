Serie B: blacks, Con Fabriano è fatale l’ultimo quarto

Un ultimo quarto sottotono è fatale ai Blacks che cadono sul campo di un’ottima Fabriano dopo aver giocato molto bene per lunghi tratti. Ora l’attenzione è rivolta al turno infrasettimanale di mercoledì: alle 18 al PalaCattani arriverà Ozzano.

I Blacks giocano un primo quarto perfetto in attacco segnando 6 triple e un bottino complessivo di 33 punti grazie anche all’ottimo collettivo. Il grande merito della squadra di coach Garelli e anche di difendere con grandissima concentrazione e di limitare molto bene gli avversari. La Ristopro ritorna sotto nel secondo quarto fino al 35-41 e i Blacks sono bravi a rispondere colpo su colpo, commettendo però qualche leggerezza a ridosso dell’intervallo, dove si arriva con i faentini avanti 50-46.

Al rientro in campo Stanic si carica sulle spalle la squadra e in attacco si innesca Centanni. I Blacks pagano un normale calo delle percentuali offensive e Fabriano ne approfitta passando a condurre fino al 70-63. Anche in questa occasione arriva la reazione e i Raggisolaris arrivano all’ultimo riposo sotto 71-75. I problemi sono nell’ultimo quarto, dove l’attacco produce poco e la difesa inizia ad essere meno attenta, per merito anche di Fabriano che segna canestri importanti e cattura molti rimbalzi. I marchigiani toccano l’87-73, Faenza non molla e rialza la testa, ma gli sforzi permettono soltanto di arrivare fino al 79-89.

Ristopro Fabriano 100 - Blacks Faenza 83

RISTOPRO FABRIANO: Centanni 20, Stanic 20, Gnecchi 9, Rapini ne, Bedin 13, Romagnoli ne, Bandini 7, Rapetti ne, Carsetti ne, Negri, Granic 24, Giombini 7. All.: Grandi

BLACKS FAENZA: Galassi 10, Papa 8, Siberna 4, Vico 12, Naccari ne, Poggi 7, Ballarin ne, Petrucci 9, Aromando 20, Tomasini ne, Pastore 13. All.: Garelli