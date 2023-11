Serie B: sfida ad alta quota per i Blacks. Al PalaCattani arriva la Rucker San Vendemiano

Scontro d’alta classifica per i Blacks, attesi domenica alle 18 dalla sfida casalinga contro la Rucker San Vendemiano, primo di due incontri consecutivi che si disputeranno al PalaCattani in pochi giorni. Mercoledì alle 20.30 ci sarà infatti il recupero della quinta giornata contro la LuxArm Lumezzane, rinviata lo scorso 22 ottobre.

I faentini vogliono sfruttare al meglio questo doppio impegno interno, ma dovranno fare molta attenzione alla Rucker, che in classifica occupa la seconda posizione ed è tra le migliori squadre del girone.

I biglietti per questo incontro si possono acquistare on line su LiveTicket o domenica dalle 17 alle biglietterie del PalaCattani. Su LiveTicket è già aperta la prevendita per la gara con Lumezzane.

L’AVVERSARIO

Seconda della classe con un attacco che segna 80 punti di media e una difesa (la seconda migliore del girone) che ne concede 71.4. La Rucker San Vendemiano ha iniziato alla grande il campionato, confermando i pronostici estivi che la vedevano come una delle candidate alle posizioni di vertice. Il bottino delle prime otto giornate è infatti di 6 vittorie che sono valse il secondo posto in coabitazione con Roseto, Fabriano e San Severo.

La squadra è cresciuta molto dalla partita di Supercoppa persa a settembre 55-68 in casa dei Blacks, merito di coach Michele Carrea che è riuscito ad inserire molto bene nel gruppo Tommaso Oxilia (arrivato a settembre al posto di Ferdinando Nasello che ha lasciato la Rucker per motivi personali) e a sopperire all’assenza per infortunio di un ottimo playmaker come Edoardo Di Emidio, che ha debuttato in campionato domenica scorsa contro Bisceglie.

La Rucker ha un roster lungo e con tanta esperienza dove spicca la guardia lettone Kristaps Gluditis (assente in Supercoppa a Faenza) che viaggia a 15.6 punti di media. Nel reparto esterni ci sono anche il play Lorenzo Calbini, classe 2002 e ottimo giocatore che ha ben sopperito all’assenza di Di Emidio in regia e in fase offensiva, segnando 11.6 punti di media. Un grande contributo lo portano anche la guardia Sebastiano Perin, giocatore di categoria, e Tommaso Oxilia, guardia\ala che in serie B Nazionale può giocare in quasi tutti i ruoli. Il giocatore è il miglior rimbalzista di San Vendemiano con 8.6 carambole conquistate a partita. Sotto canestro Alberto Cacace, secondo miglior marcatore dei veneti con 13.5 punti di media, Nicolò Gatti e Alberto Chiumenti sono un trio molto completo e pericoloso che unisce fisicità, atletismo e tecnica e che insieme ad Oxilia formano uno dei reparti lunghi migliori del girone.

A completare il roster ci sono i 2004 Mauro Zacchigna (ala) e Enrico Vettori (guardia\ala) entrambi già messisi in luce in campionato e guadagnatisi la fiducia dell’allenatore che li sta premiando con un buon minutaggio.

Gli ex di turno sono Giacomo Siberna, a San Vendemiano nella stagione 2020/21 dove raggiunse la semifinale play off, e il giovane faentino Nicolò Ragazzini, guardia del 2004 nei Blacks nel 2020/21, che ha debuttato nella Rucker nella scorsa giornata.

Quella di domenica sarà la sesta sfida tra Raggisolaris e Rucker: il bilancio vede i faentini avanti 4-1.

IL PREPARTITA

“San Vendemiano sta occupando una posizione in classifica in linea con le previsioni estive – spiega coach Luigi Garelli -. Ha un roster ben costruito e completo in ogni reparto con tanti giocatori dalle caratteristiche differenti negli stessi ruoli, ha un ottimo straniero di valore che è il miglior realizzatore della squadra e soprattutto è una società ambiziosa che ogni anno compie un passo avanti per crescere e migliorare. È un ottimo mix tra giocatori esperti che conoscono la categoria e giovani di valore come Zacchigna e Vettori e credo che questo incontro sia un test importante per misurare la nostra crescita. Sotto canestro hanno un pivot vero come Chiumenti e uno bravo a tirare da fuori come Gatto poi ci sono Cacace e Oxilia che possono giocare anche da ali piccole oltre che sotto canestro, dando così la possibilità di avere tante tipologie di quintetto. Negli esterni ci sono la fisicità di Calbini, che ha i mezzi anche per giocare in A2, e l’esperienza di Di Emidio e di Perin oltre a Gluditis che è davvero un ottimo tiratore.

La Rucker ha dieci giocatori nelle rotazioni potendo contare su esperienza, gioventù, fisicità e talento e oltre che al lato tecnico, dovremo stare attenti a quello tattico, perché gioca una pallacanestro aggressiva e cambia molti assetti difensivi non dando mai punti di riferimento.

Bisognerà essere pronti mentalmente, perché in questo periodo in cui giochiamo spesso ogni tre giorni e non riusciamo purtroppo ad allenarci al completo causa infortuni, il fattore mentale è fondamentale per affrontare al meglio le partite, soprattutto contro squadre di alta classifica, che non siamo mai riusciti a battere fino ad ora. Occorrerà avere intensità, sempre più fiducia nei nostri mezzi e tanta continuità all’interno dei quaranta minuti: ci siamo già resi conto che quest’anno basta un piccolo calo e le avversarie rientrano in gioco. Il nostro obiettivo è vincere più partite possibile senza guardare la classifica e fare calcoli, pensando soltanto a preparare al meglio una gara alla volta”.