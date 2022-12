Serie B: I Blacks contro San Miniato per continuare a sognare

La ‘settimana di fuoco’ dei Blacks, con tre partite in otto giorni, inizia domenica alle 18 sul campo della La Patrie San Miniato, formazione di qualità ma che sta attraversando un momento non positivo come dimostrano le sei sconfitte consecutive. I Raggisolaris puntano alla vittoria (che sarebbe la settima consecutiva) per mantenere la vetta della classifica in vista del big match casalingo di mercoledì 7 dicembre (ore 20.30) contro la Real Sebastiani Rieti. L’ultimo impegno dell’insidioso trittico di partite sarà domenica 11 dicembre alle 18 in casa della Bakery Piacenza.

San Miniato – Blacks si giocherà al Palasport Fontevivo di San Miniato e sarà trasmessa in diretta a pagamento su LNP Pass.

L'AVVERSARIO - Sei sconfitte consecutive, l’ultima maturata martedì nel recupero con Ancona, hanno portato la La Patrie San Miniato nelle ultime posizioni della classifica con quattro punti ottenuti in nove gare, uno scenario ben diverso da quello vissuto lo scorso giugno, quando i toscani giocarono la finale play off contro la Juvi Cremona perdendola 1-3. Un ruolino di marcia che non deve però trarre in inganno, perché San Miniato è una squadra di talento che sta pagando i tanti cambiamenti avvenuti nel roster durante l’estate con ben cinque nuovi innesti.

In panchina è stato confermato coach Alessio Marchini che sta lavorando per trovare i giusti automatismi in un gruppo che sta sfruttando al meglio impiegando nove giocatori nelle rotazioni, una filosofia che San Miniato porta avanti da molti anni.

Oltre all’allenatore sono stati riconfermati i senior Luca Tozzi, ala di qualità e secondo miglior marcatore dei toscani con 11.9 punti di media, l’ala\pivot Stefano Capozio e gli under Lorenzo Bellachioma (play\guardia del 2000) e Davide Guglielmi (guardia\ala del 2001).

Le novità maggiori nel roster rispetto allo scorso campionato sono nel reparto guardie con gli arrivi di Niccolò Venturoli da Crema (serie B), miglior realizzatore della La Patrie con 12 punti di media e ottimo tiratore da tre, e di Leonardo Cipriani da Teramo (serie B). Volti nuovi anche sotto canestro con tre ali\pivot. Dalla Robur et Fides Varese è stato tesserato Alessandro Spatti (serie B), il giocatore più esperto del roster insieme a Quartucco, e da Cividale (serie A2) i lunghi classe 2001 Daniel Ohenhen e Luigi Cautiero.

IL PREPARTITA - “ Sarà una partita difficile da affrontare con l’atteggiamento giusto – afferma coach Luigi Garelli – perché troveremo una squadra con grande voglia di riscattarsi dopo aver perso sei partite consecutive. Prevedo un match simile a quello giocato contro Matelica, che veniva da una striscia di sette ko: la differenza è che San Miniato ha maggiore esperienza in B e sa come uscire dai momenti difficili, mentre i marchigiani sono al debutto nel terzo campionato nazionale. Ultimamente La Le Patrie sta subendo in trasferta pesanti sconfitte che le hanno fatto perdere un po’ di fiducia, ma in casa è davvero temibile e lo dimostra il fatto che squadre come Senigallia e Virtus Imola hanno vinto dopo essersi trovate in svantaggio di 15 punti. Su quel campo ha perso Jesi ed è da sempre tra i più ostici della serie B: per espugnarlo occorrono grandi prestazioni. San Miniato, che ha sempre disputato buone stagioni in B, sta pagando quest’anno il fatto di aver perso molti giocatori chiave del roster e i nuovi arrivati devono ancora trovare la giusta amalgama. Come playmaker ha Quartuccio, classico regista d’ordine che tira poche volte, mentre la guardia titolare è Venturoli, tiratore di striscia e ottimo dai tre punti. Come ala c’è Tozzi e sotto canestro Spatti e Ohenhen, giovane del 2001 che aveva nella scorsa stagione un buon minutaggio a Cividale, dove ha conquistato la promozione in A2. Attenzione anche ai tiratori da tre Cipriani e Guglielmi. Le rotazioni dei toscani si chiudono con Bellachioma e Capozio. La La Patrie gioca una pallacanestro molto veloce ed è aggressiva in difesa dal primo all’ultimo minuto. È una squadra che non molla mai grazie anche al fatto che coach Marchini riesce a mantenere sempre alta l’intensità sfruttando le tante rotazioni a sua disposizione, una filosofia di gioco che la società sta seguendo sin dall’arrivo di San Miniato in serie B nel 2015. Sarà quindi una partita di grande sofferenza nella quale bisognerà prepararsi a vivere momenti difficili e non farsi sorprendere dalla aggressività di San Miniato per non subire il suo gioco”.