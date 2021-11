Show a Faenza con la nazionale femminile di basket: vittoria contro il Lussemburgo

Secondo successo per le Azzurre nell’ambito degli EuroBasket Women 2023 Qualifiers, le qualificazioni al prossimo Campionato Europeo che si giocherà in Slovenia e Israele. Dopo il successo ottenuto in casa della Slovacchia giovedì scorso, la squadra allenata da Lino Lardo ha superato il Lussemburgo a Faenza (82-48) e ora è capolista solitaria del girone H. Nell’altra partita giocata oggi, la Slovacchia si è imposta in casa della Svizzera 50-65.

La miglior marcatrice del PalaCattani è stata Sara Madera, che ha così stabilito il proprio career high in Maglia Azzurra con 16 punti. In doppia cifra anche Martina Bestagno (12) e Marzia Tagliamento (11, anche per lei career high in Nazionale). A Faenza ha esordito in Nazionale Matilde Villa, 17 anni il prossimo 9 dicembre. A bordo campo a sostenere le Azzurre c’era anche Meo Sacchetti, CT della Nazionale Maschile e in passato compagno di squadra di Lino Lardo a Torino. All’intervallo il presidente della FIP Giovanni Petrucci ha premiato con una targa Simona Ballardini, bandiera della pallacanestro faentina e quasi 100 presenze (98, 921 punti) in Maglia Azzurra.

Così coach Lardo a fine partita: “In queste partite abbiamo visto in campo tante esordienti eppure la squadra ha dimostrato grande maturità. In Slovacchia abbiamo vinto una partita importante e delicata, stasera all’inizio paradossalmente ci ha un po’ frenato la tensione di tornare a giocare davanti al pubblico. Voglio ringraziare Faenza per l’accoglienza e lo straordinario calore, era la mia prima partita in Italia sulla panchina della Nazionale ed è stata un’emozione da brividi. Gli obiettivi sono stati raggiunti: abbiamo vinto le due partite e ampliato il gruppo di giocatrici a disposizione anche per il futuro. Avanti così”.

Verona, Romeo, Zandalasini, Madera e Bestagno il quintetto scelto da coach Lardo ma già dalle prime battute il Lussemburgo si è dimostrato avversario più ostico di quanto previsto alla vigilia: le Azzurre hanno toccato la doppia cifra di vantaggio nella seconda metà del primo quarto, spinte dall’ottima vena di Madera e Romeo. All’intervallo lungo si è andati sul 40-26 e dopo un terzo quarto interlocutorio, l’Italia ha toccato il +23 a cinque minuti dalla fine, col piazzato di Tagliamento (67-44). Lardo ha ampliato le rotazioni e nel finale c’è stato spazio anche per Matilde Villa, autrice anche dei suoi primi 4 punti in Nazionale: 82-48 il punteggio finale, un +34 interessante anche in ottica qualificazione per il goal average. Per la seconda finestra dei Qualifiers si dovranno attendere dodici mesi, perché nel prossimo febbraio si giocherà il torneo pre-Mondiale al quale le Azzurre non sono qualificate: a novembre 2022 l'Italia torna in campo per ospitare Svizzera e Slovacchia. A febbraio 2023 gli ultimi due impegni, entrambi in trasferta.