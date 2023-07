Si gioca la prima edizione del torneo estivo per ragazzi "Russi Rock Basket"

Mercoledì 12 e giovedì 13 luglio per la prima volta a Russi si svolgerà un torneo estivo di Basket 3 vs 3 per ragazzi, presso la Tensostruttura in Largo Bersaglieri (dalle ore 19). L’iniziativa è promossa dal Basket Club Russi con il patrocinio del Comune di Russi, in partnership con l’associazione Russi Rock Beer e in collaborazione con l’azienda Artigiana Legno, il bagno Buco n°4 di Porto Corsini e la pizzeria Field.

Nell’arco delle due serate si affronteranno squadre Senior (età minima per i nati nel 2007, quindi dai 16 anni in su), attraverso gironi di qualificazione e fasi finali. All’inizio di ogni serata ci sarà spazio anche per un mini-torneo per i più giovani (fascia d’età 2008-2011, dai 12 ai 15 anni). In palio buoni acquisto del valore massimo di 500 euro. Oltre allo sport sarà presente una cornice musicale accompagnata da ristorazione, giochi e animazione. Furzèna e Blue’n Green effettueranno il delivery sul posto e sarà possibile dissetarsi con la birra spillata dallo staff.

Russi Rock Basket è un’altra idea inedita, che va ad arricchire le serate estive di Russi e che si rivolge non solo agli sportivi, ma anche ad amici, famiglie e tifosi. "Non possiamo che apprezzare lo stretto legame tra le realtà del territorio e il mondo dell’associazionismo sportivo, di cui Russi Rock Beer e il Basket Club Russi rappresentano un ottimo esempio - commenta l’Assessore allo Sport, Mirco Frega -. Questa sinergia, che ha per obiettivo condiviso l’attenzione verso i giovani e verso il bene comune, ha già prodotto in passato risultati concreti come la riqualificazione del campo da basket di via Don Minzoni e il contributo dato da Russi Rock Beer alla realizzazione di questo evento inedito. Tutto ciò è molto apprezzato anche dalla comunità. Lo dimostra l'affluenza in continua crescita registrata da Russi Rock Beer, la cui ottava edizione si è appena conclusa. Quest’anno il ricavato sarà destinato (al netto delle spese) a supporto di iniziative dedicate a chi ha subito danni dalla recente alluvione. Al momento gli organizzatori stanno finalizzando analisi e conti per poter definire la destinazione delle risorse".