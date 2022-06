Simone Pierich saluta i Raggisolaris e vola a Trento facendo il grande salto in A1

Simone Pierich saluta i Raggisolaris per fare il grande salto in serie A1 dove sarà il Team Manager dell’Aquila Basket Trento. Una chiamata prestigiosa che la società faentina ha ovviamente assecondato, lasciandolo partire per questa grande e importante nuova avventura. Certo, dispiacerà non avere più un Team Manager così professionale e amato da tutti, ma l’orgoglio dei Raggisolaris è di aver fatto esordire Simone nella nuova veste dirigenziale dopo averlo avuto un anno come giocatore, facendo partire la sua nuova carriera proprio da Faenza.

Filippo Raggi, Presidente Raggisolaris: “Un ringraziamento speciale va al mio ora ex Team Manager Simone per il lavoro svolto con impegno, dedizione e tanta umiltà. Un’avventura, la nostra, iniziata per pura coincidenza nei tempi e nei modi sul campo da gioco dove ha dimostrato con autorevolezza ed esperienza quanto la sua carriera professionistica racconta e poi proseguita con entusiasmo nel suo nuovo ruolo: sono bastati uno sguardo e 10 secondi di intesa per definirlo. Simone rimarrà parte della nostra famiglia e Faenza resterà sempre un posto felice dove tornare. Gli auguro di poter crescere e di affrontare la nuova bellissima e intensa avventura con la stessa umiltà e con lo stesso sorriso e umorismo che tanto ci mancheranno. Ciao Simone”.

Andrea Baccarini, General Manager: “Con Simone ci siamo conosciuti due anni fa, ma sembrava ci conoscessimo da una vita, perché è una persona con un carattere stupendo che ti mette subito a tuo agio. Dopo un anno da giocatore, nell’ultima stagione abbiamo vissuto fianco a fianco nelle attività quotidiane della squadra e per me sarà come perdere un compagno di viaggio. La sua partenza mi dispiace soprattutto a livello umano, ma allo stesso tempo il sentimento che prevale è la gioia per l’opportunità che gli è arrivata. Credo che il suo passaggio all’Aquila Basket Trento sia anche un pochino merito nostro e mi riempie d’orgoglio. In un solo anno da Team manager si è guadagnato la chiamata dalla serie A1 grazie alla sua professionalità e sono certo che la sfrutterà al meglio. Rimarremo in contatto e Faenza resterà sempre la sua casa”.

Simone Pierich, ai Raggisolaris dal 2020 al 2022 prima come giocatore e poi come Team Manager.

“Ringrazio Filippo Raggi che è stato il primo a propormi questo nuovo ruolo diverso dalla pallacanestro giocata, facendomi capire tante dinamiche che da dentro il campo non riuscivo a comprendere in pieno. Ringrazio poi Andrea Baccarini, Franco Tampieri, Cristian Fabbri e la Raggisolaris Academy per essermi sempre stati vicino in questo percorso e per avermi fatto lavorare nella maniera migliore. E poi ovviamente ringrazio tutte le persone dello staff della Raggisolaris con cui si è creata una importante e vincente sinergia e Luigi Garelli, che ho ritrovato dopo tanti anni, questa volta però non vestendo più i panni di giocatore. Siamo riusciti tutti insieme a disputare una grande e indimenticabile stagione che ricorderemo a lungo. Un pensiero e un ringraziamento lo merita anche Alberto Serra che la scorsa estate ha puntato su di me per questo ruolo di team manager. A Faenza ho vissuto due annate stupende e ringrazio la dirigenza per aver capito e assecondato la mia scelta di accettare un ruolo così importante in una società blasonata che sarà fondamentale per la mia crescita professionale e umana. Grazie Faenza e grazie Raggisolaris”.