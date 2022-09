Serie B: I Blacks debuttano in casa della New Flying Balls Ozzano

Inizia con il ‘Derby della via Emilia’ il campionato dei Blacks, impegnati sabato alle 20.30 sul difficile campo di Ozzano, tana della Sinermatic. Un vero e proprio big match che inaugurerà il girone C essendo l’anticipo della prima giornata.

La sfida si giocherà al Pala Arti Grafiche Reggiani di Ozzano (viale 2 Giugno 3) e sugli spalti è atteso il pubblico delle grandi occasioni con molti tifosi provenienti da Faenza, desiderosi di assistere dal vivo al debutto della squadra di coach Garelli, intenzionata a vivere una annata da protagonista.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming a pagamento su LNP Pass.

INFO PER I TIFOSI

Su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza, la società New Flying Balls Ozzano ha riservato un parcheggio ai tifosi ospiti posto sul lato Sud di Viale 2 Giugno, adiacente al campo da Baseball. Per l'occasione verranno installati degli appositi cartelli indicativi.

La biglietteria del Palasport ozzanese aprirà alle ore 19.30.

L’AVVERSARIO

Ozzano - Raggisolaris, la sfida infinita. Il calendario propone subito un derby della via Emilia che si preannuncia davvero interessante e a dirlo sono anche i precedenti dato che nelle ultime stagioni non è mai stato banale. Lo scorso anno infatti le due squadre si sono date battaglia fino all'ultimo nella corsa play off, vinta poi dai Raggisolaris grazie al largo successo nello scontro diretto giocatosi al PalaCattani nella penultima giornata, vittoria che di fatto ha condannato gli emiliani al nono posto, regalando invece ai faentini il settimo matematico.

Sabato si ricomincia con molti di quei protagonisti in campo, perchè anche Ozzano proprio come i Blacks ha confermato ben sei giocatori, protagonisti nella scorsa stagione di un meccanismo di gioco che coach Giuliano Loperfido è riuscito a far girare alla perfezione soprattutto nelle partite casalinghe. È proprio il fattore campo una delle armi in più dei New Flying Balls e certamente lo sarà anche in questa occasione. In Supercoppa, Ozzano è uscita al secondo turno contro l'Andrea Costa Imola dopo aver superato Fiorenzuola nel match inaugurale. Mattatore della squadra in queste due partite è stato Dimitri Klyuchnyk, ex di turno, con 16,5 punti di media, pivot dai movimenti rapidi e dal tiro micidiale. Secondo realizzatore è stato Marco Barattini con 15 punti, giovane classe 2000, che divide la cabina di regia con l'esperto Simone Bonfiglio, uomo d'ordine e con un ottimo tiro, terzo marcatore dei suoi in Supercoppa con 10 punti a gara. Il reparto esterni può inoltre contare sul capitano Matteo Folli, bandiera del club e assolutamente imprevedibile con le sue giocate, e sulla guardia tiratrice Simone Lasagni, mentre sotto canestro c'è Gioacchino Chiappelli, altro giocatore che ha vestito la canotta dei Raggisolaris.

Questi sono i sei 'reduci' dalla scorsa stagione ai quali sono stati affiancanti la guardia Francesco Buscaroli, classe 2001 ex Giulianova (serie B), la guardia\ala Carlo Balducci, 2002 arrivato da Cassino (serie B), e il centro sammarinese del 2001 Tommaso Felice, nell'ultimo campionato in B al Bologna Basket. Completano il roster l'ala serba Aleksa Radovankovic (classe 2004), arrivato dalla serie D dove giocava con il CMO Ozzano, l'ala\pivot Riccardo Galletti (2003) alla seconda stagione con Ozzano, e la guardia Filippo Salsini (2003), cresciuto nel settore giovanile della Virtus Bologna.

Quella di sabato sarà la nona sfida tra New Flying Balls e Raggisolaris, serie iniziata in C Silver nel 2013/14: il bilancio vede i faentini avanti 5-3.

IL PREPARTITA

“Mi aspetto un match intenso e difficile e non soltanto perché entrambe le squadre si conoscono molto bene – afferma coach Luigi Garelli -. Fondamentale sarà anche l’aspetto emozionale: nella scorsa stagione Ozzano uscì dalla corsa play off dove aver perso al PalaCattani e di sicuro vorrà riscattarsi. Inoltre sarà davanti al proprio pubblico e da sempre la Sinermatic si esalta quando gioca in casa: quel palasport è infatti uno dei più ‘caldi’ del girone. Proprio come noi, Ozzano ha confermato sei giocatori e questo zoccolo duro è la sua forza. Nel roster sono stati inseriti giocatori interessanti come Buscaroli, un 2001 che può giocare in più ruoli, Balducci, considerato un talento a livello giovanile, e l’ala\pivot Felici. È stato creato un buon mix che gioca una pallacanestro intensa, aggressiva e veloce, sfruttando molto bene la grande fisicità che ha in ogni reparto. Fondamentale sarà avere un buon approccio alla partita per pareggiare se non superare la loro intensità in modo da evitare che si possano galvanizzare con le loro giocate e creare break decisivi. Servirà anche attenzione in difesa: i giocatori si conoscono molto bene e spesso risolvono gli attacchi con soluzioni individuali”.