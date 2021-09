Supercoppa, la Raggisolaris Faenza vola in semifinale

E' stato un mezzogiorno di fuoco per la Raggisolaris Faenza. La squadra di coach Serra batte in rimonta la Luciana Mosconi Ancona ed accede alle semifinali della competizione.

Partita combattuta fino all'ultimo con le due squadre che si sono date grande battaglia. Parte meglio Ancona che grazie ad un ottima fluidità offensiva riesce a trovare con continuità la via del canestro. Feanza, invece, fa fatica in attacco e soffre le percentuali degli avversari come dimostra il parziale all'intervallo lungo, 32 a 22 per Centanni e compagni.

Nella ripresa la partita cambia. La Raggisolaris registra la difesa e inizia a girare in attacco, Ancona cala la fluidità offensiva e di conseguenza le percentuali crollano. Alla fine del terzo quarto il distacco tra le due squadre è di soli 7 punti 42 a 49. Nell'ultima frazione la Raggisolaris completa la sua rimonta grazie alla tripla nel finale di Siberna che porta sul 59 a 57 i faentini. I liberi finali di Petrucci chiuduno la sfida, alla sirena il tabellone dice 61 a 57 per la Raggisolaris Faenza che vola in semifinale. Appuntamento sabato alle 17.15.