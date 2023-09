Supercoppa: I Blacks battono Fabriano e volano ai quarti di finale

Blacks da applausi al PalaCattani. I faentini giocano un grande secondo tempo contro Fabriano, vincendo con un largo punteggio un match teso ed avvincente contro una squadra che ha dimostrato di avere grandi qualità.

Oltre ad un immarcabile Aromando, autore di 34 punti con 44 di valutazione conditi da 15 rimbalzi, da sottolineare c’è la prova del collettivo che ha addirittura permesso di toccare il +28 nell’ultimo quarto pur dovendo fare a meno di una pedina importante nello scacchiere tattico come Pastore. La squadra sta crescendo molto bene ed è pronta a farsi valere anche domenica nei quarti di finale (match in programma alle 20.30 contro una avversaria che sarà ufficializzata dalla LNP nelle prossime ore) con l’obiettivo di raggiungere la final four di Supercoppa in programma sabato 23 e domenica 24 settembre a Montecatini Terme.

I Blacks partono contratti, incassando troppi canestri nell’area pitturata, ma una volta riordinate le idee prendono l’inerzia. Aromando diventa il terminale offensivo propiziando il 17-9 poi Centanni e Stanic a suon di triple piazzano un break di 13-2 che vale il sorpasso sul 22-21, vantaggio che diventa anche 27-22. Faenza risponde con un break di 10-0 frutto della manovra collettiva e degli ottimi assist di Vico con cui mette i compagni nelle migliori condizioni per segnare (32-27). Stanic suona ancora una volta riportando avanti i suoi e allora ci pensa Aromando con una tripla a regalare il 38-38, imitato da Galassi che a fil di sirena insacca una ‘bomba di tabella’ per il 51-44.

Al rientro in campo i Blacks sono determinati e sfoggiano grande aggressività e un’ottima difesa, non concedendo punti nei primi quattro minuti. L’attacco continua a girare a meraviglia con tutti i giocatori che danno il loro contributo e il vantaggio tocca ben presto la doppia cifra. Fabriano prova l’ultimo sussulto, ma non può nulla quando Faenza spinge sull’acceleratore piazzando la fuga decisiva arrivando a toccare anche il +28: 93-65. I Blacks ipotecano il match a 6’ dalla fine gestendo un largo vantaggio, tanto che per la qualificazione ai quarti non c’è neanche bisogno di attendere i risultati delle altre formazioni.

Blacks Faenza 98 Ristopro Fabriano 72 (22-25; 51-44; 72-61)

FAENZA: Galassi 11, Papa 13, Siberna 10, Vico 3, Naccari ne, Poggi 8, Ballarin, Petrucci 9, Aromando 34, Tomasini 10, Pastore ne, Belmonte ne. All.: Garelli

FABRIANO: Centanni 10, Stanic 16, Gnecchi 2, Rapini ne, Bedin 17, Romagnoli ne, Bandini 4, Rapetti 6, Negri 13, Granic ne, Giombini 4. All.: Grandi

Arbitri: Biondi - Rizzi

NOTE. Tiri da 2: FAE: 29/44, FAB: 20/42; Tiri da 3: FAE: 10/33, FAB: 6/18; Tiri liberi: FAE: 10/12, FAB: 14/21; Rimbalzi: FAE: 34, FAB: 18.