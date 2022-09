Supercoppa, il derby sorride a Forlì: l'Unieuro espugna il Pala Costa, Cinciarini ne fa 19

Buona la prima. La Pallacanestro Forlì 2.015 sfata il tabù PalaCosta, battendo col punteggio di 80 a 87 l'OraSì Ravenna nel primo match di Supercoppa del Girone Rosso. Una sfida - senza troppi sentimentalismi agonistici per gli ex - che ha evidenziato a tratti i limiti fisici delle squadre di coach Antimo Martino e Alessandro Lotesoriere, entrambe ancora in evidente fase di rodaggio, ma si sà, un derby è sempre un derby e vincere aiuta a vincere e a tenere alto il morale negli spogliatoi.

Forlì ritrova finalmente con personalità e aggressività anche in difesa la via della vittoria contro i cugini bizantini, che mancava dal 7 febbraio del 2021: un successo costruito preferendo all'inizio il tiro dall'arco, con una serie di granate ad indirizzare fin da subito l'incontro sul binario forlivese (18-22). Poi il resto dell'incontro si è giocato sul filo dell'equilibrio, come dimostrano i parziali: 25-27 il secondo, 16-19 il terzo e 21-19 il quarto. Il top score è Daniele Cinciarini con 19 punti, seguono Nathan Adrian con 18, Fabio Valentini con 13, Nikolas Raivio con 14 e Lorenzo Penna con 11.

Il match

Martino opta per Cinciarini, Valentini, Adrian, Pollone e Benvenuti. E' Adrian il primo a bruciare la retina con una tripla, opzione che viene preferita dai biancorossi in questa prima fase di match: segnano dall'arco anche Pollone e Valentini e dopo 2'20" di gioco il tabellone recita 5-9 a favore dei mercuriali. I padroni di casa non lasciano scappare i forlivesi, con Onojaife a schiacciare la palla del 9-10, subito replicata dalla seconda bomba di Valentini. Quattro punti di fila di Musso riportano il match in una situazione di perfetto equilibrio (13-13) dopo 5'48". Valentini è 'on fire' dall'arco, siglando la terza tipla di fila dopo il timeout chiamato da Martino. Con i primi quattro punti dal pitturato di Forlì c'è anche Raivio - messo in campo al posto di Adrian - a timbrare il cartellino della serata (14-20). Martino ruota i suoi, i giallorossi inseriscono Bartoli, Giordano e Bocconcelli, provano ad arginare la fisicità di Forlì e mandano a referto sette giocatori, in un primo quarto che si chiude 18-22.

Si torna in campo con l'ex Petrovic a siglare la tripla del 21-22, prima di un parziale di 6-0 della Pieffe 2.015 con coach Lotesoriere a chiamare timeout per bloccare il buon momento degli ospiti. Ravenna risponde con Bartoli, bravo a chiudere un gioco alto-basso e trovare il canestro con fallo nell'azione successiva, questa volta è Martino a chiamare il minuto (26-28). Giordano è già gravato di tre falli ed è ancora Bartoli la spina nel fianco della difesa forlivese (sua la tripla del 31-33).

La fase centrale del quarto vede un botta e risposta, con Valentini ed Adrian già in doppia cifra (33-37 dopo 5'13"). Adrian non solo segna, ma sforna anche diversi cioccolatini, come quello a Benvenuti per la tripla del 35-40. Al festival delle triple si aggiunge anche il nome dell'ex Cinciarini, che firma il primo vero allungo di Forlì (+8). Ma i padroni di casa restano comunque in scia ai "cugini" nonostante il ko di Bartoli, uscito per un forte colpo al naso (12 punti in dieci minuti): i ragazzi di Lotesoriere tornano per due volte a -4, con Onojaife che stampa anche una sontuosa stoppata sull'ex Cinciarini. Il primo tempo finisce con il buzzer-beater di Penna, 43-49.

L'inizio di secondo tempo è a ritmi blandi, con Martino a gettare nella mischia anche Flan. Il primo strappo lo firma Adrian, con la seconda bomba personale di fila a segno (46-54), vantaggio che diventa a doppia cifra con un pregevole canestro di Raivio (50-60). Match finito? Neanche a dirlo, perchè tre triple di fila di Bocconcelli hanno riportato in un amen i padroni di casa sul -3. Cinciarini e Valentini ristabiliscono le distanze: Ravenna non segna più, si va all'ultimo quarto sul 59 a 68. Si segna tanto negli ultimi dieci minuti, con Forlì che arriva anche sul +13 dopo una sequenza di triple da un lato e dall'altro. Poi la benzina dei mercuriali finisce. I bizantini ci provano a riparire a tenere viva la sfida con un parziale di 8-2, ma i liberi di Penna e Cinciarini chiudono la posta in gioco: Forlì espugna il Pala Costa 80 a 87. Mercoledì, all’Unieuro Arena, la seconda gara del girone contro Cento.

OraSì Ravenna-Unieuro Forlì 80-87 (18-22, 43-49, 59-68)

OraSì Ravenna: Anthony 14, Giordano 2, Musso 11, Bartoli 12, Bocconcelli 9, Calvi 2, Onojaife 8, Galletti 1, Giovannelli, Petrovic 13, Laghi, Bonacini 8. All.: Lotesoriere. Assistenti: Villani, Piastra.

Unieuro Forlì: Cinciarini 19, Gazzotti, Valentini 13, Adrian 18, Pollone 3, Munari NE, Babacar NE, Radonjic 2, Penna 11, Benvenuti 7, Flan, Raivio 14. All.: Martino.