Tezenis Verona-OraSì Ravenna, disponibili i ticket per il settore ospiti

Attraverso una nota stampa, l'OraSì ha reso note le modalità di acquisto per i biglietti del settore ospiti per la gara di domenica sul parquet di Verona: "Domenica 6 febbraio alle 18 è in programma la seconda trasferta consecutiva per l’OraSì Ravenna, che sarà impegnata sul campo della Tezenis Verona. La società scaligera rende noto che sono disponibili i biglietti per il settore ospiti sul portale vivaticket.it al seguente link: https://www.vivaticket. com/it/biglietto/tezenis- verona-orasi-ravenna/175068 oppure domenica pomeriggio direttamente al botteghino dell’AGSM Forum a partire dalle ore 16.30. Costo del biglietto settore ospiti (Gradinata Sud): intero 12 euro, ridotto 8 euro (Under 16/Over 65)".