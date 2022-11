Serie B: I Tigers alla ricerca della prima vittoria casalinga contro Piacenza

Ancora a caccia del primo sorriso casalingo, la Le Gamberi ospiterà questa domenica bakery basket Piacenza con palla a due alle 18 al Palazzetto di Cervia.

I romagnoli arrivano al match dopo due sconfitte di misura, contro Jesi e Ozzano, arrivate a seguito del grande successo al supplementare in casa dell’Andrea Costa Imola. Segnali comunque positivi per il gruppo allenato da coach Augusto Conti, che sta crescendo e migliorando giornata dopo giornata, in un campionato difficile e con squadre di qualità.

“Le ultime due gare sono state dei match molto equilibrati e combattuti - spiega il coach dei Tigers - Siamo stati in partita fino alla fine, purtroppo però non siamo riusciti ad ottenere la vittoria. Contro Jesi abbiamo giocato degli ottimi 35’ mancando un po’ nel finale, mentre ad Ozzano abbiamo fatto una buona prova difensiva pagando però l’inesperienza nel giocare partite punto a punto. Dobbiamo continuare a lavorare duramente, ogni domenica c’è un’opportunità e, consapevoli di questo, ci alleniamo con tanto impegno e tanta intensità per arrivare a giocarci la vittoria al meglio delle nostre potenzialità, come faremo domenica contro Piacenza.”