Tigers: Contro Jesi l'ingresso sarà gratuito per tutti i residenti a Cervia, Milano Marittima e Cesenatico

È l’ultimo arrivato in casa Le Gamberi ma ha già dimostrato le sue qualità nel successo dei Tigers nel derby contro Andrea Costa. Andrea Lombardo si è presentato infatti con una fantastica doppia-doppia da 15 punti e 13 rimbalzi, mettendo in campo grinta e determinazione e dando l’esempio ai suoi compagni, soprattutto nel primo tempo.

“Sono molto contento di essere a Cervia - ha dichiarato l’ala, che con 32 anni è il veterano di questo giovanissimo gruppo assieme a Frigoli, l’altro unico over 30- tutto lo staff, il coach e i ragazzi mi hanno fatto sentire a casa sin da subito. Siamo molto felici della partita contro Imola, è stata una bellissima vittoria corale e vogliamo continuare così: per questo motivo siamo tornati in palestra ancora più carichi e determinati per preparare la partita di domenica in casa contro Jesi. Fare parte di questo gruppo per me è un piacere e voglio portare tanto entusiasmo e grinta, mettendomi a disposizione sia sul campo che fuori per fare tutto il necessario per vincere”.