Serie B: I Tigers Romagna ospitano la Luciana Mosconi per aprire il girone di ritorno

Squadra in casa

Squadra in casa Tigers Cesena

Tornare a vincere e fare punti. Questo l'imperativo in casa Tigers Romagna all'alba del girone di ritorno dove i romagnoli dovranno cercare di fare più punti possibili per risalire la classifica.

Di fronte ai neroarancio subito una sfida ostica. La Luciana Mosconi Ancona, infatti è squadra attrezzata per i playoff e attualmente occupa la quinta posizione in classifica con 16 punti frutto di 8 vittorie e 6 sconfitte nelle prime 14 gare.

Sfida complicata dunque per i Tigers che devono riuscire a trovare punti fondamentali per accorciare in classifica e cercare di tirarsi fuori dalla zona rossa.

Appuntamento domenica 22 gennaio, palla a due alle 18.00.