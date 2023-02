Serie B: I Tigers Romagna in trasferta a Senigallia alla ricerca disperata della vittoria

Le giornate passano e il tempo per accorciare in classifica diventa sempre meno per i Tigers Romagna. La squadra di coach Conti è chiamata a far punti sul difficile campo della Goldengas Senigallia.

I marchigiani si trovano attualemente a ridosso della zona playoff e vogliono tornare a vincere per accorciare. Arrivano da un turno di riposo e sicuramente hanno potuto lavorare con serenità in vista della sfida di domenica.

Per i Tigers, rivoluzionati dal mercato, una sfida da non sbagliare per cominciare una scalata in classifica davvero molto ardua.

Appuntamento domenica 12 febbraio, palla a due alle 18.00.