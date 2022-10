Serie B: La stagione dei Tigers Romagna parte da Ancona

prende il via ad Ancona il campionato 2022/2023 dei Tigers Romagna, con un inizio di stagione decisamente complicato, sia per il valore dell’avversario, sia per l’assenza di coach Domizioli, il quale in settimana è stato sottoposto ad un piccolo intervento medico che ha avuto esito positivo.

I Tigers dovranno quindi fare di necessità virtù e compattarsi: inoltre non è la prima volta che sono dovuti scendere in campo senza il loro allenatore, dato che è successo anche nell’amichevole giocata contro la Virtus Imola. Quella volta ad allenare era stato il capitano Brighi, il quale però ad Ancona sarà in campo assieme ai suoi compagni dato che in panchina siederà l’assistente Alessio Pistello. Ecco le sue dichiarazioni alla vigilia della gara.

“Sono sereno e tranquillo - ha spiegato Pistello - sono situazioni che capitano e bisogna farsi trovare pronti. Abbiamo preparato la gara con tutto lo staff e penso che abbiamo fatto un bel lavoro, stiamo crescendo giorno dopo giorno ma ovviamente non è semplice dato che siamo un gruppo totalmente nuovo e ci serve tempo per conoscerci. In settimana mi sono confrontato col coach per preparare il piano partita che cercheremo di mettere in atto domani. Affrontiamo una squadra molto forte, composta da un ottimo mix di giocatori giovani e di esperienza: sarà fondamentale impedirgli di gestire il ritmo e di cercare di imporre il nostro ma sappiamo bene che non sarà per niente facile. Per me è una partita come le altre e siederò in panchina con lo stesso atteggiamento e le stesse emozioni di quando lo faccio da assistente. Ho chiesto ai ragazzi di non pensare ai problemi e alla situazione complicata ma di rimanere compatti e di fare gruppo: contro Ancona dovremo impegnarci al massimo e cercare dì fare del nostro meglio poi vedremo quale sarà il verdetto del campo. Infine - conclude Pistello - ci tengo a fare un grande in bocca al lupo a coach Domizioli, speriamo davvero che torni il prima possibile e lo aspettiamo a braccia aperte.”