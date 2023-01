Serie B: Sconfitta interna per i Tigers che si arrendono nel finale alla Luciana Mosconi

Al Palasport di Cervia una partita complicata per i dorici che soffrono la zone press dei Tigers nel primo tempo e non riescono ad avere continuità in attacco. I padroni di casa si affidano alla loro intensità difensiva a tutto campo e beneficiano di eccellenti percentuali nel tiro da fuori. Ne consegue che, a parte un paio di sprazzi degli ospiti che raggiungono nel 2°quarto i 9 punti di vantaggio, la gara rimane in equilibrio per tutti i primi 20′.

Nella ripresa la Luciana Mosconi si sblocca anche grazie alle triple di Carnovali e nell’ultimo quarto riesce a trovare maggiore precisione e lucidità in attacco mentre i romagnoli vanno in affanno finendo anche la benzina.

Tigers Romagna - Luciana Mosconi Ancona 78-92 (15-16, 24-22, 23-27, 16-27)

Tigers Romagna: Antonio Brighi 21 (2/3, 4/10), Jonas Bracci 16 (6/11, 1/2), Filippo Rossi 13 (3/5, 0/0), Andrea Lombardo 12 (3/5, 2/9), Anfernee Hidalgo 10 (2/6, 2/7), Matteo Chiapparini 4 (0/0, 1/2), Francesco Poggi 2 (1/2, 0/1), Manuel Stella 0 (0/0, 0/0), Isacco Lovisotto 0 (0/0, 0/0), Mattia Favaretto 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 20 - Rimbalzi: 23 4 + 19 (Antonio Brighi, Jonas Bracci, Filippo Rossi, Andrea Lombardo 5) - Assist: 20 (Anfernee Hidalgo 8)

Luciana Mosconi Ancona: Tommaso Carnovali 22 (0/2, 6/10), Yannick Giombini 15 (3/4, 2/4), Leonardo Ciribeni 11 (4/4, 0/0), Alberto Bedin 10 (5/6, 0/0), Matteo Ambrosin 10 (2/3, 1/3), Lorenzo Panzini 7 (2/3, 1/6), Filippo Guerra 6 (2/2, 0/3), Reggiani Francesco 5 (1/2, 1/4), Nicola Calabrese 4 (0/1, 1/1), Sega Tamboura 2 (1/1, 0/0), Nikodem Czoska 0 (0/0, 0/0), Niccolò Piccionne 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 21 - Rimbalzi: 31 6 + 25 (Yannick Giombini, Alberto Bedin 8) - Assist: 20 (Tommaso Carnovali, Leonardo Ciribeni 4)