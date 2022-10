Serie B: Brutta sconfitta per i Tigers Romagna in casa della Ristoro Fabriano

Girone C

Squadra in casa Tigers Cesena

Netta sconfitta per i Tigers Romagna che, in casa della Ristoro Fabriano, non giocano una buona partita e lasciano i due punti ai marchigiani.

Una gara mai in discussione con i padroni di casa che chiudono la pratica già nel primo tempo. All'intervallo lungo, infatti, il vantaggio dei marchigiani è già oltre la doppia cifra grazie ad una difesa ermetica.

Nella ripresa il copione non cambia. I Tigers provano a reagire ma Fabriano non si scompone e allunga fino al +26 finale.

Ristopro Fabriano - Tigers Romagna 81-55 (17-16, 21-11, 18-15, 25-13)

Ristopro Fabriano: Nicolas manuel Stanic 19 (6/6, 1/4), Patrizio Verri 19 (3/3, 1/3), Simone Centanni 11 (1/4, 3/9), Francesco Papa 11 (4/10, 1/2), Riccardo Azzano 7 (3/3, 0/2), Yande Fall 6 (2/4, 0/0), Gianmarco Gulini 5 (1/4, 1/1), Andrea Petracca 3 (0/0, 1/2), Alessandro Gianoli 0 (0/0, 0/0), Daniel Onesta 0 (0/0, 0/0), Alex Carsetti 0 (0/0, 0/0), Tommaso Patrizi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 24 - Rimbalzi: 34 7 + 27 (Francesco Papa 10) - Assist: 15 (Nicolas manuel Stanic, Simone Centanni 5)

Tigers Romagna: Antonio Brighi 11 (2/5, 2/5), Isacco Lovisotto 11 (5/9, 0/2), Dorde Tomcic 9 (4/6, 0/2), Giacomo Frigoli 7 (1/1, 1/2), Jonas Bracci 7 (3/7, 0/1), Gianluca Pierucci 5 (1/3, 1/6), Giacomo Veronesi 3 (0/0, 1/3), Mattia Favaretto 2 (1/4, 0/3), Martino Ferrari 0 (0/0, 0/1), Francesco Poggi 0 (0/0, 0/0), Manuel Stella 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 8 - Rimbalzi: 27 5 + 22 (Dorde Tomcic 9) - Assist: 7 (Isacco Lovisotto, Mattia Favaretto 2)