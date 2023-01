Serie B: i Tigers Romagna ospitano la corazzata Sebastiani Rieti

Squadra in casa

Squadra in casa Tigers Cesena

L'ultima giornata del girone di andata mette i Tigers Romagna di fronte ad una montagna davvero difficile da scalare. I romagnoli, infatti, ospitano la capolista Rieti in una sfida che rappresenta il più classico dei testa coda.

Impegno proibitivo dunque per i Tigers rinvigoriti dalla vittoria di Empoli dell'ultimo turno. I ragazzi di coach Conti dovranno giocare una partita perfetta e sperare di trovare la Sebastiani in una giornata no.

Rieti infatti, è l'unica squadra dell'intera Serie B con ancora una sola sconfitta all'attivo e questo dimostra l'enorme potenziale del roster guidato da coach dell'Agnello. Numeri impressionanti quelli che accompagnano i laziali che, arrivano in romagna con 24 punti frutto di 13 vittorie e 1 sconfitta con il migliore attacco e la miglior difesa del campionato.

Ostacolo durissimo dunque per i Tigers che cercheranno l'impresa grazie anche al supporto dei loro tifosi.