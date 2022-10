Serie B: Altra sconfitta per i Tigers, al Palasport di Cervia vince Senigallia

Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Tigers Cesena

Appuntamento con la vittoria ancora rinviato per i Tigers Romagna. Al Palasport di Cervia, arriva la quarta sconfitta consecutiva per i neroarancio che, dopo una prova non esaltante, si devono arrendere alla Goldengas Senigallia.

Partita senza storia con gli ospiti che già all'intervallo lungo sono già avanti in doppia cifra. Nella ripresa i Tigers provano a reagire ma gli ospiti non concedono nulla e portano via i due punti da Cervia.

Tigers Romagna - Pall. Goldengas Senigallia 71-80 (17-24, 17-22, 16-20, 21-14)

Tigers Romagna: Filippo Rossi 16 (6/8, 1/2), Isacco Lovisotto 12 (1/4, 2/5), Antonio Brighi 11 (1/4, 2/5), Mattia Favaretto 10 (2/3, 2/3), Jonas Bracci 10 (5/7, 0/2), Dorde Tomcic 6 (1/2, 1/3), Martino Ferrari 4 (2/3, 0/2), Gianluca Pierucci 2 (0/0, 0/2), Giacomo Veronesi 0 (0/2, 0/0), Manuel Stella 0 (0/0, 0/0), Francesco Poggi 0 (0/0, 0/1), Lorenzo Bertini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 20 - Rimbalzi: 27 7 + 20 (Antonio Brighi 9) - Assist: 11 (Isacco Lovisotto, Mattia Favaretto, Martino Ferrari, Gianluca Pierucci 2)

Pall. Goldengas Senigallia: Simone Pozzetti 21 (3/3, 3/6), Matteo Santucci 18 (6/9, 2/7), Matteo Neri 11 (1/5, 3/7), Emanuele Musci 11 (5/9, 0/0), Michael Lemmi 11 (4/4, 1/2), Marco Giacomini 4 (0/2, 1/3), Francesco Gnecchi 4 (2/2, 0/0), Luca Valle 0 (0/0, 0/0), Matteo Cerruti 0 (0/0, 0/1), Diego Arceci 0 (0/0, 0/0), Jacopo Casabianca 0 (0/0, 0/0), Alessandro Camilletti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 11 - Rimbalzi: 29 4 + 25 (Simone Pozzetti 7) - Assist: 17 (Marco Giacomini 9)