Serie B: I Tigers Romagna tra sport e sociale

Nelle prossime settimane i Tigers Romagna si divideranno tra campo e sociale. La squadra, domenica 18 dicembre alle ore 18 e giovedì 22 dicembre sfiderà prima la Virtus Imola e poi il Matelica al palasport di Cervia. Due date importanti per due partite importanti con ingresso gratuito per chi risiede a Cervia e Cesenatico.

Un’altra data molto importante è quella del 14 gennaio quando si presenterà ufficialmente “Il Progetto Tigers" perché i Tigers Romagna non sono solo una squadra di basket ma un progetto sportivo dai forti contenuti sociali. Il Progetto “Tigers Care” ha come scopo il legare il territorio alla squadra e la squadra al territorio. Grazie alla Fondazione Tigers sarà possibile realizzate attività a favore dello sport di giovani e giovanissimi condivise con le istituzioni locali. La nostra volontà è quella di vincere in campo e di far vincere il territorio di Cervia e Cesenatico.