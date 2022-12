Altra sconfitta per i Tigers che cadono sul campo di San Miniato

Girone C

Serie B Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Tigers Cesena

Altra sconfitta per i Tigers Romagna. Dopo un primo quarto equilibrato i padroni di casa prendono in mano le redini del match e non le lasciano più.

Nella ripresa, Ohenhen fa la voce grossa sotto le planche segnando i primi due punti della terza frazione. Un ispirato Cipriani continua a trovare il fondo della retina permettendo all’Etrusca di aumentare il vantaggio. A metà frazione il tabellone segna 57-28 per i biancorossi grazie (anche) ai canestri di Venturoli dalla lunga distanza.

Per i Tigers è il solo Brighi a dar fiato ai neroarancio fino a quando la squadra di coach Marchini non abbassa la guardia e allenta le maglie in difesa concedendo tanto agli ospiti. Gli emiliani dal canto loro sono bravi a punire i padroni di casa su ogni minimo errore avvicinandosi nel punteggio (66-42).

Nell’ultima frazione il canestro sembra stregato per i padroni di casa, infatti dopo 4’ giocati, i biancorossi sono ancora fermi sul 66. È un quarto in cui i ragazzi della Rocca abbassano l'attenzione in difesa concedendo facili tiri agli ospiti che piazzano un parziale di 8-18 merito di un sontuoso Lovisotto che permette a Cesena di limitare il riagganciare il gap finale a 14 punti.

La Patrie San Miniato - Tigers Romagna 74-60 (20-16, 23-6, 23-20, 8-18)

La Patrie San Miniato: Niccolò Venturoli 24 (4/5, 5/10), Leonardo Cipriani 17 (5/7, 2/4), Daniel Ohenhen 10 (5/9, 0/0), Luca Tozzi 9 (4/7, 0/3), Lorenzo Bellachioma 6 (0/1, 2/6), Renato Quartuccio 4 (0/0, 1/2), Luigi Cautiero 2 (1/2, 0/1), Stefano Capozio 2 (0/1, 0/1), Giorgio Bellavia 0 (0/0, 0/0), Davide Guglielmi 0 (0/0, 0/0), Alessandro Spatti 0 (0/0, 0/0), Giulio Speranza 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 10 - Rimbalzi: 32 6 + 26 (Daniel Ohenhen, Luca Tozzi 8) - Assist: 14 (Renato Quartuccio 4)

Tigers Romagna: Antonio Brighi 22 (4/5, 4/8), Isacco Lovisotto 19 (5/11, 1/2), Andrea Lombardo 5 (1/4, 1/1), Matteo Chiapparini 5 (1/3, 0/0), Giacomo Frigoli 4 (2/5, 0/0), Mattia Favaretto 3 (1/5, 0/1), Dorde Tomcic 2 (1/2, 0/1), Filippo Rossi 0 (0/2, 0/0), Jonas Bracci 0 (0/0, 0/1), Francesco Poggi 0 (0/0, 0/0), Manuel Stella 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 18 - Rimbalzi: 32 7 + 25 (Isacco Lovisotto 8) - Assist: 3 (Antonio Brighi, Isacco Lovisotto, Andrea Lombardo 1)