Ultimo match sul parquet di Cesena, l'OraSì cerca il riscatto contro San Severo

Ultima gara del ciclo di cinque sul parquet del Carisport di Cesena per l’OraSì Ravenna, che attende l’Allianz Pazienza San Severo domenica, nel match che chiuderà anche il girone di andata della prima fase del campionato di Serie A2, Girone Rosso. I giallorossi, al momento ultimi in classifica assieme a Chieti e reduci da una striscia di 6 sconfitte consecutive, cercano quella vittoria che potrebbe dare la svolta alla stagione, in vista di un girone di ritorno dove la lotta salvezza si infiammerà.

La palla a due è in programma alle ore 18 di domenica al Carisport di Cesena. Arbitri della partita saranno Michele Cosimo Pio Capurro di Reggio Calabria, Nicholas Pellicani di Ronchi dei Legionari (GO) e Massimiliano Spessot di Gradisca d’Isonzo (GO).

In occasione della partita contro San Severo, il Basket Ravenna scende il campo con Telethon. Un impegno per arrivare alla cura di sempre più malattie genetiche e per dare una prospettiva di vita concreta alle persone e alle famiglie che le combattono. A volte trascurate dai grandi investimenti pubblici e industriali, orfane di ricerca e farmaci, le malattie genetiche rare prese singolarmente non sono statisticamente rilevanti. Telethon presente quindi domenica al Carisport di Cesena, dove sarà allestito un Centro Raccolta e dove potrete trovare i Cuori Telethon di cioccolata.

Così si prepara coach Alessandro Lotesoriere: "“San Severo è una squadra ben allenata e con una grande mentalità, ha combattuto sempre non mollando mai ed ha vinto partite importanti nonostante alcune defezioni. Dal nostro punto di vista è una gara che affronteremo sapendo che è un’ultima spiaggia per noi, quindi dovremo essere coesi e concentrati su questo obiettivo, arrabbiati per la nostra classifica, ma non nervosi. Stiamo lavorando ancora più duramente per essere pronti a questa gara”. La biglietteria del Carisport aprirà dalle ore 17 di domenica, così come i cancelli del palazzetto.