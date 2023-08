Unigrà sostiene il Basket Ravenna: è main sponsor con il marchio OraSì

Continua il sostegno di Unigrà al Basket Ravenna: alle porte della nuova stagione, l’azienda conselicese – sostenitrice del team dal 2015 – riconferma il proprio impegno al fianco della squadra, ancora una volta con il marchio OraSì.

Nonostante l'alluvione del maggio scorso e i relativi danni che l’hanno fortemente colpita, l’azienda ha ritenuto di proseguire nella sponsorizzazione: uno sforzo che ribadisce lo stretto legame della famiglia Martini, fondatrice e tutt’oggi alla guida di Unigrà, con il territorio ravennate e il suo tessuto sociale.

“OraSì crede nel Basket Ravenna – fa sapere l’azienda – e punta alla sua promozione, contando su una squadra pregevole che possa portare la società ad alti livelli”.

La stagione partirà il 22 agosto prossimo con il raduno; prima amichevole prevista il 2 settembre, mentre a inaugurare gli impegni ufficiali la partita del 12 settembre in Supercoppa.

Sarà il marchio OraSì, in quanto main sponsor, a brandizzare le divise dei giocatori e i campi dei palazzetti ravennati, tracciando un fil rouge che collega una delle eccellenze del territorio - il marchio OraSì, tra i leader nel mercato dei prodotti vegetali - a uno dei vessilli dello sport locale ravennate.

Il Basket Ravenna ripartirà dalla Serie B Nazionale, nuova categoria che copre sostanzialmente tutta la penisola e prevede un giocatore straniero. Il Basket Ravenna potrà contare su una formazione giovane e una corposa squadra – tra tecnici, atleti e staff – composta da leve del territorio, a riconferma del suo solido legame con la comunità cittadina.

Le partite della prossima B Nazionale, al via il 1° ottobre, si giocheranno in gran parte al PalaCosta, con le gare di cartello destinate invece al Pala De André.

Un po’ di storia: OraSì e Basket Ravenna

Il sodalizio tra Unigrà e Basket Ravenna risale al giugno 2015 quando la società di Conselice corse in aiuto della squadra giallorossa, rimasta senza sponsor in vista della nuova stagione, ma reduce dalla sottoscrizione popolare, con una cospicua somma raccolta in pochi giorni, che aveva sottolineato il grande legame del Basket Ravenna con il territorio.

In 7 anni insieme al marchio OraSì, il Basket Ravenna ha raggiunto due semifinali playoff promozione di Serie A2 (2017 e 2022), una finale e una semifinale di Coppa Italia Serie A2 (2018 e 2022 rispettivamente), oltre al primo posto in campionato nella stagione 2020, purtroppo non terminata causa Covid.

Oggi, anche dopo le difficoltà legate all’emergenza alluvione da una parte, e alla restrocessione dal lato sportivo, il sodalizio si ripropone, più forte delle avversità, per l’ottava stagione consecutiva.

Unigrà sponsorizza il Basket Ravenna dal 2015, quando la squadra si trovava priva di main sponsor. Dopo un appello di Roberto Vianello, presidente Club Basket Ravenna, fu Luciano Martini, fondatore e presidente Unigrà, ad offrirsi di sostenere il Club con OraSì. Da lì nacque un rapporto fatto di fiducia e collaborazione, consolidatosi negli anni. Il resto è storia: Unigrà con il suo marchio ha accompagnato il successo del Basket Ravenna, supportando contestualmente la crescita della pallacanestro ravennate in generale. Basti pensare che un decennio fa i playground sul territorio cittadino erano meno di una decina mentre oggi sono ben trentasette, frequentati in ogni stagione da un’utenza eterogenea di ogni fascia d’età.