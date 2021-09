Beach tennis, il cervese Giacomo Pollino è campione del mondo under 14

Si sono conclusi nel weekend, nella spledida cornice delle Rive di Traiano a Terracina, i Campionati del Mondo under di beach tennis. Giacomo Pollino, atleta cervese in forza al Crb di Cesena, allenato da Nicola Gambi, in coppia con il pesarese Leonardo Pivi si sono laureati Campioni del Mondo under 14 di Beach Tennis.

Il tabellone della competizione del circuito Ittf, strutturato con il sistema della eliminazione diretta, ha visto scendere in campo varie coppie russe, italiane e spagnole. La coppia Pollino-Pivi in un crescendo entusiasmante si è aggiudicata tutte le gare in programma, conquistando il prestigioso titolo.

La coppia di atleti corona così una stagione esaltante che li ha visti in progressione vincere i Campionati Italiani Indoor di Forlimpoli, a seguire i Campionati Italiani outdoor di Viareggio, i Campionati Regionali a Lido degli Estensi e ora i Campionati del Mondo 2021 a Terracina.