Beach tennis, oro per il cervese Giacomo Pollino ai Campionati Italiani under 14

Forlimpopoli ha ospitato nei giorni scorsi i Campionati Italiani under 14 di beach tennis. Lo scudetto ed il titolo di Campione Italiano under 14 2021 di doppio sono stati vinti dall'atleta cervese Giacomo Pollino, già vincitore nella scorsa stagione sia del titolo italiano che dei Campionati del Mondo under 12, che milita nella società sportiva Crb di Cesena in coppia con Leonardo Pivi, atleta in forza al Pura Vida Sport Academy di Riccione. L'impegno e la dedizione negli allenamenti del duo Pollino-Pivi ha consentito il raggiungimento del prestigioso risultato, nella piu' importante rassegna nazionale di beach tennis, dando lustro alle rispettive società di appartenenza.