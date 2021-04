Beach volley, dal duo Poletti-Gardini arrivano soddisfazioni per l'Asd Orbite

Ottimo risultato per il duo dell’Asd Orbite di Ravenna composto da Luca Poletti e Michele Gardini nella categoria Silver del campionato italiano di beach volley a squadre. Nella stessa categoria dove l’altra coppia del club ravennate, Monti-Zoli, ha ottenuto quattro podi complessivi, Poletti-Gardini, alla loro seconda partecipazione, sono arrivati fino alla finale nella tappa di Reggio Emilia.

Il cammino dei due giovani ravennati è iniziato con una sconfitta contro il duo della Beach Volley League Alex Lechiara-Matteo Gemignani ma poi sono arrivate solo vittorie fino alla semifinale, dove i due portacolori di Orbite hanno riaffrontato il duo della Bvl questa volta battendolo, per poi arrendersi in finale nell’altro derby ravennate contro la Powerbeach e la sua coppia composta da Alberto e Marco Moro.

Per quanto riguarda l’altra coppia di Orbite, Monti-Zoli, il prossimo impegno è la tappa della categoria Gold a Roma fissata per domenica 18 aprile, mentre è ufficiale l’organizzazione da parte del sodalizio ravennate di una tappa in città che si terrà il prossimo 16 maggio per la categoria Gold maschile e femminile.