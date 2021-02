Beach volley, debutto al terzo posto per la coppia ravennate Monti-Zoli

E’ cominciato nel modo migliore il cammino della coppia della Orbite Asd Lorenzo Monti - Marco Zoli nel campionato italiano di beach volley per società. Nella tappa svoltasi all’Empire Sport Resort di Roma, la terza del circuito nazionale, il duo ravennate si è classificato al terzo posto su 15 squadre iscritte in una tappa di categoria Silver, comprendente anche atleti più esperti.

Dopo aver superato il girone di qualificazione perdendo la prima partita 22-20 contro Beccaceci-Franzon e vincendo le due gare successive 21-19 contro Cumino-Costanza e Cappucci-Aspese, il duo Monti-Zoli si è sbarazzato nei quarti di finale per 2-1 del tandem formato da Dario Iacoponi e Giulio Lauretti, per poi arrendersi in semifinale al tie-break contro il duo della Beach Volley Camp Musacchio-Lolli, poi giunto secondo, portando però a casa i primi 30 punti della classifica.

Domenica di nuovo in campo al Circolo Don Bosco a Rovigo per la categorie Gold e Silver maschile e femminile, mentre domenica 21 febbraio sarà la volta del Darsena Pop-Up ospitare la tappa nazionale, questa volta con le coppie Under 20 in gara.