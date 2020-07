Beach volley, Sara Fontemaggi convocata in Nazionale juniores

Grande soddisfazione in casa Olimpia Teodora per la convocazione di Sara Fontemaggi alla selezione collegiale della Nazionale italiana juniores di beach volley, in programma fino a sabato, a Formia. "Sono molto felice ed emozionata - ha spiegato Sara, che l’anno scorso si era distinta vincendo anche alcune tappe del Campionato italiano Under 19, prima della partenza - per questa opportunità. Non mi aspettavo questa chiamata anche perché in un’annata come questa purtroppo sono dovuta rimanere ferma fino a poche settimane fa, ma voglio dare il meglio per sfruttare l’occasione come stimolo per crescere e migliorare".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.