Tiro con l'arco, Arcieri Bizantini a segno con tre ori a Ostellato

Domenica 11 aprile è ufficialmente ripartita la stagione outdoor per gli Arcieri Bizantini che saranno impegnati, emergenza sanitaria permettendo, per tutta l’estate. In un giornata non proprio primaverile, dove il vento è stato il vero protagonista, la compagine giallorossa ha affrontato una delle classiche dell’inizio primavera, la "22° Hunter & Field del Delta" organizzata dall’ Asd Arcieri Laghesi, che si è svolta nella suggestiva cornice delle Vallette di Ostellato (Fe). Specchi d’acqua e canneti hanno fatto da cornice agli arcieri delle ben 28 società iscritte, la maggior parte delle quali provenienti dall’Emilia Romagna ma anche da Veneto, Lombardia e Liguria.

Numerosa la partecipazione dei ravennati che hanno affrontato con entusiasmo le 24 piazzole previste, con bersagli posti a distanze variabili da 10 ai 60 mt, metà dei quali a distanza sconosciuta, dove per fare “centro” occorre una buona dose di esperienza e abilità. Abilità che i Bizantini hanno dimostrato conquistando 3 medaglie d’oro, un argento e un bronzo. Medaglia d’oro per Marcello Tozzola che con l’arco olimpico, categoria master maschile sale sul gradino più alto del podio con il punteggio di 313. Ottimo debutto per le categorie giovanili, dove Niccolò Corsini, nella categoria junior, si aggiudica la medaglia d’oro con il punteggio di 243, mentre Sofia Fuschini conquista la seconda piazza vincendo la medaglia d’argento nella categoria junior femminile olimpico con il punteggio di 262. A completare la tripletta dorata ci pensa Angela Padovani, che conquista il terzo oro di giornata nella categoria master femminile arco nudo, con il punteggio di 227. E una medaglia arriva anche dall’arco compound dove Luca Ravaioli conquista la medaglia di bronzo con il punteggio di 369 nella categoria master maschile. Concludono le prestazioni di domenica i piazzamenti di Alessandro Farinella, che si deve accontentare del 4° posto nella categoria senior maschile arco olimpico con il punteggio di 299, Denis Costantini, 7° con il punteggio di 331 nell’arco compound senior maschile e Fabrizio Ronzitti, anche lui al debutto nell’HF, 9° con 120 punti per l’arco nudo senior maschile.