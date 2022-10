Boxe, la differenza di altezza non frena il pugile ravennate che vince e convince sul ring di Firenze

Dopo il combattuto match di venerdì 21 ottobre a Padova, Gualdi Giacomo sabato 29 ottobre sale nuovamente sul ring a Firenze vincendo contro il pugile di casa Simoniello Claudio. Un incontro difficile tra due pugili con una differenza di altezza evidente, che vede Gualdi combattere sempre dalla corta distanza. Il pugile ravennate non lascia però spazio al suo avversario, portandolo spesso alle corde e guadagnandosi dunque tutte e tre le riprese.

Così il suo maestro Dinaro Gesualdo: "Di questo match hanno avvisato me solo due sere prima, e il ragazzo non ha mai esitato a tirarsi indietro nonostante il breve preavviso e la settimana ricca di allenamento impegnativo. Gualdi è un grande esempio per tutti gli atleti dell'Edera Boxing Gym Ravenna, che in soli due anni di allenamento ha combattuto 26 match grazie alla sua forza di volontà, al suo impegno e alla sua dedizione dimostrata sia dentro che fuori dalla palestra."