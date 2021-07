Boxe, una grande serata sul ring di Porto Fuori

Grande serata di boxe domenica a Porto Fuori nell'appuntamento organizzato da Edera Boxing Gym Ravenna insieme alla Polisportiva Porto Fuori Boxe e Gordini Boxe. L'evento sportivo è partito con la premiazione del giovanissimo Alan Memishaj dell'Edera, che solo dopo un anno di allenamento ha guadagnato la medaglia d'oro al torneo Nazionale Alberto Mura.

Sono stati poi 3 i pugili dell'Edera a salire sul ring: lo stesso Alan Memishaj che ha vinto ai punti contro l’imbattuto Diego Manca della società Valconca, match pari per Bekim Arapi contro Kevin Hoxha della società Minchillo Boxe, e sconfitta ai punti invece per Giacomo Gualdi nonostante un buon match contro il suo avversario Filippo Cannizzaro della società Ferraro Boxe. A fine evento, tuttavia, lo stesso Gualdi è stato chiamato sul ring per essere premiato come miglior pugile della serata.

"Quello di domenica è stato un evento che dopo questo periodo di pandemia ha fatto bene a tutti, non solo alla nostra città che sta man mano riprendendo vita: al pubblico amante della boxe e agli atleti che finalmente hanno potuto gareggiare con il tifo della famiglia e degli amici e anche per questi ultimi che hanno finalmente visto da vicino i risultati dell'impegno dei loro ragazzi e partecipato alla loro emozione in contesto di gara - afferma il maestro Gesualdo Dinaro dell'Edera - Organizzare tutto, una prima esperienza specialmente per me, è stato un duro lavoro ma completamente ripagato visto il successo della serata. Si è presentata più gente di quello che potessimo immaginare e siamo riusciti a gestire tutto secondo il protocollo di sicurezza Covid-19".