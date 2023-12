Calcio a 5, a Faenza si gioca Italia-Spagna: sfida valida per la qualificazione ai mondiali

Appuntamento sportivo di rilievo a Faenza. Mercoledì alle 18.30 al Palacattani (in diretta su RaiSport) si disputerà la partita di calcio a 5 tra Italia e Spagna, valida per la qualificazione ai mondiali di Futsal che si disputeranno in Uzbekistan nel 2024. Per la Nazionale italiana di futsal raggiungere direttamente il Mondiale con la vittoria del girone è un obiettivo ormai sfumato. Dopo il ko di Lubiana dello scorso venerdì, per gli Azzurri si sono aperte le porte del ‘piano B’, quello di ottenere la qualificazione a Uzbekistan 2024 tramite il percorso dei play off. Non sarà facile, per una serie di motivi. Innanzitutto bisognerà fare risultato con la Spagna - a sua volta vincitrice del girone e dunque qualificata al Mondiale - squadra che gli Azzurri non battono dal lontano 2005 (3-1 a Ostrava in una 1ª fase dell’Europeo), poi perché vincere potrebbe non essere sufficiente per rientrare fra le 4 migliori seconde dei 5 gironi di questo turno Elite.

Attualmente l’Italia è proprio la quarta fra le migliori seconde, con un punto da difendere nei confronti dei Paesi Bassi (Ucraina 10, Croazia e Finlandia 9, Italia 7, Paesi Bassi 6). C’è quindi un doppio piano di confronto: quello diretto della partita con gli spagnoli e uno più ampio di attenzione ai risultati degli altri gironi. In sintesi, se l’Italia batte la Spagna dovrà guardare solo il risultato della Slovenia, mentre se pareggia o perde, il focus si sposterà sia sul risultato della Slovenia che sui risultati degli altri raggruppamenti, in particolare del Gruppo A (quello dei Paesi Bassi).

Il commissario tecnico Massimiliano Bellarte ha tratteggiato l’importanza della sfida: “La forza che ha avuto la città di Faenza di rialzarsi dopo l’alluvione deve essere la stessa nostra di ricucire una ferita temporanea, che è stata la sconfitta in Slovenia. Il nostro è un percorso lungo, anche se chiaramente con delle scadenze. Speriamo che questa sia una tappa importante del nostro percorso”.

Il sindaco di Faenza Massimo Isola e l’assessora allo sport Martina Laghi hanno invece sottolineato il coinvolgimento del Comune: “Ci teniamo a ringraziare la FIGC, la Divisione Calcio a 5 e anche la Regione Emilia-Romagna per l’impegno e per aver scelto il PalaCattani come location di una gara così importante a livello internazionale. Una partita che si va a inserire in un contesto di impegno sportivo che il comune cerca di promuovere con regolarità. È un incontro di livello Mondiale, che ci dona un evento grandioso coinvolgendo l’intera comunità, dalle associazioni sportive alle scuole, dimostrando come lo sport sia un veicolo di socialità per i giovani. A sette mesi dall’alluvione è per noi un importante segnale di ripartenza”.