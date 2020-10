Calcio a 5, C2: la Mernap punta al passaggio del turno

Obiettivo quarti di finale per la Mernap Faenza che dopo l’ottimo esordio in Coppa Emilia Romagna vuole concedere il bis sabato alle 18 nella palestra di Granarolo Faentino. La squadra arriva alla prima casalinga con il morale alto e tanta voglia di confermarsi dopo il 7-0 in casa dell’Erba 14 Riolo Terme. "Sono davvero soddisfatto del nostro debutto in Coppa Emilia Romagna - afferma mister Francesco Ghera -, perché tutti i giocatori hanno avuto un buon approccio alla partita e hanno mostrato importanti miglioramenti, mettendo in pratica quello che avevamo preparato in allenamento. Ora dobbiamo dare continuità a quella prestazione".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’avversario di turno questa volta sarà la Polisportiva 1980 Bertinoro, la quale, prevede l'allenatore, non farà la parte della vittima sacrificale: "Affrontiamo una squadra che si è sempre distinta per l’agonismo e per la determinazione, una squadra che lotta dal primo all’ultimo minuto, dunque dovremo stare molto attenti e concentrati - ha concluso il tecnico alla vigilia -, bisognerà dare il massimo e pensare soltanto a noi stessi per conquistare il passaggio del turno che rappresenta il nostro primo obiettivo stagionale". Nel corso della partita, che si svolgerà a porte chiuse, debutterà anche il nuovo acquisto Andrea Caria.